撑企業保就業 工人飯碗最重要

新冠肺炎肆虐，市民減少群聚和外出，零售業苦不堪言，疫情持續惡化，更加雪上加霜。港府除要盡快出手援助最受影響的行業，更須精準落藥，讓企業撑下去之餘，首要保就業，保住打工仔飯碗，這是打工仔及其家庭每天血肉相連的生活中，最重要的任務。

參考外國經驗 短期補貼員工

統計處昨公布2月零售銷貨額為227億元，按年暴跌44%，創歷來單月最大跌幅。零售急挫皆因疫情爆發，港府為堵截病毒從內地輸入，關閉大部分口岸，導致訪港的內地遊客按年急跌97.8%，加上市民減少外出消費，令零售餐飲業陷入冰河時期。惟數據滯後，零售恐未見底，因新一輪疫情隨着大批港人從歐美回港而引爆。港府日前實施禁聚令，禁止4人以上集會，並對食肆作出限制，進一步重創零售餐飲業。

零售餐飲業經營環境日趨嚴峻，租金是最大成本，故特首林鄭月娥呼籲業主減租，與租戶共度時艱，而政府亦準備啟動第二輪防疫基金，將動用數以百億元援助水深火熱的行業。據悉，港府將加碼支援受新防疫措施影響的旅遊、餐飲業及健身室，以及補漏拾遺，支援在首輪未受惠的行業，如美容、外傭中介業等。

當前撑企業、保就業是刻不容緩，因企業捱不住，勢必結業裁員，推高失業率。惟如何確保企業獲得救命資金後不裁員卻是最大難題，難道政府要派人逐一抽查，違者須退回援助金？如何在撑企業、保就業作取捨，港府可參考外國做法。

例如新加坡為應對疫情對經濟衝擊，在第二輪紓困措施投入480億坡元（2,611億港元），是首輪的7.5倍，透過提高對企業員工工資補貼比例，減低資方裁員意慾。英國則下令食肆關門，但政府補貼受影響員工薪水8成，確保工人停工仍有收入。澳洲日前推出為期半年的保飯碗計劃，為受疫情影響的企業員工提供每2周最多1,500澳元（7,095港元）工資補貼，避免企業裁員，又可讓企業續撑下去。

疫下直接資助打工仔，令更多人受惠，但箇中涉及龐大而複雜的行政工作，又需時推行，恐港府短時間內難以做到。港府可針對受疫情打擊最深的零售、住宿及膳食服務業約56.5萬名從業員，如每人每月提供5,000元補貼，即每月涉及逾28億元，為期3個月，再因應疫情作檢討。此法較易甄別和推行，值得考慮。

企業設法自救 以平靚正吸客

坊間有人提議成立失業救濟金，只要受疫情影響而被裁的員工，憑解僱信申領救濟金。此固然可解失業人士燃眉之急，但恐開了頭，之後難取消，且款項從何而來，恐怕羊毛出自羊身上，牽涉調整稅率，未必獲市民接受。

企業方面，必須設法自救，例如餐飲業可考慮由堂食轉做外賣，提供大幅折扣優惠，以平、靚、正吸引更多人選擇外賣而不煮食，透過薄利多銷繼續營運，並可藉此擴大市場佔有率。

疫情嚴重衝擊經濟，港府須貼地、到位扶助受影響行業，更要聚焦保就業，並要盡快推出新決策，部署制定下一輪措施，隨時可出台應急。

責任編輯：陳靜芬