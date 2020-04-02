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花甲閨女

副刊版 2020/04/02

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清晨睡眼惺忪走出大廳，母親早已面對電視動手動腳，這是她的常規，邊做自創「老人運動」邊看早晨新聞，這點不奇怪，奇怪的是電視屏幕漆黑一片。聽到新聞報道員在訴說香港苦況，有聲無影像的電視明顯壞了，母親卻氣定神閒若無其事地做她的運動。

老人家已被軟禁超過兩個月，新春過後，疫情開始擴散時，已自願封關，三步不出閨門，成為不折不扣的「一個半」花甲「閨女」。年近九十是極高危群組，若不幸染上病毒死亡率超過百分之三十，而她卻不是因怕死而做「閨女」，時常總是那句：「病了便要麻煩後生，唔好意思。」

「閨女」的最佳伴侶當然不是兒子，而是《慶餘年》，壞了電視機本應是晴天霹靂，惟她卻若無其事。兒子不禁試探一下：「電視機壞了，要否馬上給你換一部。」母親慢條斯理地回答：「不急，遲啲先，我有iPad。」原來，是兩年前送她的那一部，在孫女教導下，她已是老手，可以上網找娛樂，電視機只是伴侶之一。

全世界數億人於惡疫期間被困在家，心理壓力將是大敵，應付得宜，多出來的時間也可算是份祝福；但若接受不了，便會成為情緒病誘因，尤其香港居住環境狹窄，家人定要互愛互相忍讓，才能安然度此難關。

年事已高的「閨女」也能開心度日，相信百變的香港人也能做得到。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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