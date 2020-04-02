新冠肺炎疫情殺到，全城進入Social Distancing（保持社交距離）狀態，有朋友呻悶：「無朋友、無娛樂、無佳餚的日子，未試過，悶不堪言。」我笑着糾正她：「只是沒有社交而已，朋友仍在。」

香港人都習慣了熙來攘往的節奏，忽然要一百八十度地轉個生活方式，實在陣腳大亂。這段日子宅在家，我倒樂得耳根清淨。生活沉悶與否，決定在自己手裏；若只以多少社交活動去衡量生活的樂趣度，那可能覺得這陣宅在家的日子如坐監。但是誰決定我們的生活樂趣呢？是我們自己呀！這陣子就在家學習過得有情有趣。

紐約女作家Gretchen Rubin的暢銷書《The Happiness Project》（中譯：過得還不錯的一年：我的快樂生活提案），記錄了她如何給自己一年時間，從日常生活裏追尋快樂。她發現，快樂其實都是「從小處着手」，例如，她以前最厭惡整理衣櫃，但原來也可以是很療癒的活動，並因而減少了「反覆穿同一些衣服、總覺得永遠少一件衣服，但衣櫃卻還是爆滿」的窘境（女性會懂）。

雖然不見得這陣子要全城齊齊在家執衣櫃，但每人都可在家打造自己的Happiness Project。我們或曾埋怨過生活太忙，然後幻想「若有時間，我必定……」，現在不就是良機嗎？

避疫日子，我開始在家築建自己的快樂小工程，以前曾說好的那些要看完的書、必看的影片、要學做的菜式、要執拾的衣物、要一氣呵成做的運動，全都趁這段閒適日子的起心肝身體力行，自得其樂。其實，人與人之間的距離，從來不是distancing的物理距離，若彼此心相近，根本無障礙。科技發達，可用視像跟眾老友聊天問候，快樂依然、吱喳如常。我這個Happiness Project，是我專屬的；現在有一個新的快樂工程，暫時是一片又一片的空白，那是屬於你的，正等待着你去開展。