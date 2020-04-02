金融科技認證 培訓複合人才

香港作為國際金融中心，金融服務更作為本港四大支柱行業之一，為香港經濟作出重要貢獻。如何利用當前的資訊及通訊科技，去提升香港的金融服務和地區競爭力，不僅可以進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位；也可以成為推動香港經濟進一步發展的新增長點。

因此，特區政府近年的施政報告中，都用了一定筆墨，提出推動香港金融科技（Fintech）發展。

AI區塊鏈大數據 重塑行業經營

然而，發展金融科技，其中一個關鍵因素，就是需要金融科技人才，尤其是複合型人才。因為隨着人工智能（AI）、區塊鏈、雲計算、大數據等新技術對整個金融行業經營的重塑力愈來愈大，金融業急需大量不僅掌握業務技能，亦需具有科技能力及計算機技術的人才。可以預期，對於金融科技人才的需求，會隨着科技發展的步伐愈來愈大。事實上，金融科技人才的短缺，是制約行業未來發展的主要障礙。

關於培育人才問題，科大商學院於去年7月中同中國銀行業協會（牽頭推動）、深圳大學及建行大學四方聯手，為中國金融科技人才建構了一個專業認證（CFT）體系，為有志從事金融科技的人才提供專業認證，並由科大牽頭負責課程設計。

應用範圍廣泛 發展前景可期

相信有志在香港或大灣區從事金融科技工作的人，實在值得多了解一下當前本港金融科技的發展概略，以及有關專業認證等問題。事實上，這些問題對香港金融科技的發展起相當的關鍵作用。

就目前的金融科技的發展狀況而言，多項創新及服務已被廣泛使用。以區塊鏈（Blockchain）為例，這項技術不僅用於虛擬貨幣（cryptocurrencies），包括最為人熟悉的比特幣（Bitcoin），還可以利用區塊鏈技術提供多種金融服務，包括：

1.在打擊洗錢方面，區塊鏈可以增強追蹤交易和資金的最終目的地，以支援反洗錢工作。

2.在貿易融資上，利用區塊鏈協助交易的電子化和驗證，以減少實體文件往來，並且便利追蹤交易紀錄。

3.在證券發行和交易方面，納斯達克（NASDAQ）與區塊鏈技術提供商Chain.com合作，在2015年10月推出「NASDAQ LINQ」，利用區塊鏈技術便利，在納斯達克的NASDAQ Private Market發行非上市證券及記錄股份轉讓。

可以看到，光是區塊鏈技術一項，已見其應用可以相當廣泛；加上其他技術，如雲計算、人工智能，大數據等，5G和物聯網等，金融科技的發展前景，確實令人十分憧憬。

回頭看香港金融科技的發展情況。2015年4月，特區政府成立「金融科技督導小組」，冀小組就發展及推動香港成為金融科技中心提供建議。可以說是政府加快發展金融科技的濫觴。

監管合規科技 保合法非濫用

從實務性角度看，政府近年亦推出一系列金融科技基建和措施。例如，在2018年9月推出快速支付系統轉數快，全面接通不同銀行及儲值支付工具營運商，提供一個無間斷運作的即時支付轉帳平台。

據國際招聘公司Michael Page Hong Kong所發布的《2019年金融科技就業報告》，超過六成受訪公司（64%）的僱主表示招募金融科技人才是一項挑戰；近五成（47%）受訪者表示，面對最大的障礙是缺乏專業技能。可以說，訓練金融科技師，委實是「當務之急」。

在此不妨闡釋一下CFT專業認證體系，以及其中認證課程的內容，讓大家了解當下香港與內地發展金融科技的現況。內容包括：1.數理統計基礎與模型、2.密碼學基礎與區塊鏈、3.大數據理論及應用、4.雲計算，5G和物聯網、5.人工智能、6.監管科技（RegTech），合規科技與隱私保護。

值得一提的是第六項「監管科技、合規科技與隱私保護」，這些相關法制的建立，可以說是金融科技發展的基礎。

監管部門需確保金融科技沒有被濫用，例如，不能用高科技去洗黑錢，因而需要有相關的技術來監管金融科技；至於合規科技，是金融科技服務提供者（銀行）從自身內部，來確保提供的服務符合相關法律的要求，這些牽涉監管和合規科技，都是金融科技發展不可或缺的「制度建設」。而隱私的保護亦是金融科技在發展和應用中必須要面對和解決的問題，因為高科技所提供的更方便、個性化的服務，往往需要利用更多的用戶資料和信息，造成隱私隱患。

很顯然，金融科技的發展，很依賴政府的積極推動。同時，由於金融本身往往涉及資金的跨時間交易或交換，牽涉到未來，因此，如何通過健全的法制，包括監管和合規，去建構支撑金融科技服務賣買雙方的「交易信任」，確保個人隱私資料得到保護，都是不容忽視的環節。

如前所述，金融科技的人才，是一種「複合型人才」，亦即是說，金融科技所需要的，是一種「複合型人才知識結構」。以人工智能的「機器學習算法」為例，所需的複合型人才知識結構，可以說體現在三方面，第一，需要具備數學基礎；第二，需要具備計算機科學的基礎，第三，也需要具備相關專業領域的知識，亦即需要三方面的知識結合。由此可見，金融科技的「複合型人才知識結構」，在培訓上，不僅需要更多樣化知識的灌輸，而且金融科技師的專業認證，必須要有一個客觀、全面和權威性的標準。

虛銀趨勢 No FinTech No Bank

去年上半年，政府發出了八個虛擬銀行牌照；於2018年年底及去年10月，保險業監管局也發出了虛擬保險公司牌照。為了進一步推動香港金融科技發展，政府在2019年施政報告附篇中，提出兩項新措施，包括資助數碼港，為在職金融從業員提供金融科技相關培訓等。

不過，在金融科技，包括流動支付上，香港在金融科技上的發展，明顯落後於內地，這是值得我們警惕。以「八達通」為例，筆者十多年前前往美國工作，如今回來，「八達通」的流通支付功能，基本沒有大改變。見微而知著，這實在值得我們思考，為何金融科技在香港的發展步伐像「龜步前行」。

金融科技在今天的發展前景很少有人懷疑，中國銀行界有一句話：「沒有金融科技，也會沒有銀行」（No FinTech, No Bank），誠哉斯言！

▲ 金融科技在今天的發展前景很少有人懷疑，中國銀行界有一句話：「沒有金融科技，也會沒有銀行」（No FinTech, No Bank），誠哉斯言。（資料圖片）