齊心抗疫 從團結社區做起

Facebook將會在各地重啟一項功能，方便社區居民在新冠肺炎疫情期間提供幫助。本港家居檢疫人數逾萬，有需要人士更不計其數，惟政府及民間機構皆人手有限，市民應發揮鄰里精神，多出一分力。

社媒Nextdoor 可向鄰居借廁紙

Facebook的美國用戶自周二起，已可使用「社區幫助」（Community Help）功能，向方圓50英里範圍內的鄰居求助，或回應鄰居的求助信息。此功能會先於美國、英國、法國、澳洲及加拿大推出，估計會陸續推廣至其他國家與地區。

英籲做義工 2天67萬人響應

另一社媒Nextdoor亦已有類似功能，讓有需要人士拜託鄰居幫忙取藥、或借廁紙及洗手液。功能除了讓有心人能夠幫鄰居落街買餸、取藥等，有美國網民發起捐口罩活動救濟有需要的醫院、並幫忙派發食物，例如主動為失業鐘點工提供免費食物援助。社交疏離不代表杜絕社交，現時更有人相約在網上互相陪伴健身。

英國現時有逾150萬人接受長達12個禮拜的家居隔離，讓當地衞生部前綫職員忙不過來，當局遂呼籲國民登記成為抗疫義工，幫忙運送食物及藥物等物資，並為患者及被隔離人士提供援助，2日已有67萬人響應。當地媒體亦有報道，民間興起在鄰居門前貼上具打氣字句的卡片，並寫上自己的聯絡方式，以便在有需要時求助。

社區隔離加上學校停課，亦令家長壓力大增。倫敦市政府已在招募有心市民，在家中遙距為學童提供功課指導，亦可參與更多相關工作如協調家庭與學校之間的溝通、及支援其他學校義工。

港慈善團體四出走訪 援基層

據本港衞生防護中心公布資料顯示，本地截至3月16日有13,649個大廈或屋苑單位作家居隔離用途。接受家居隔離的人士可獲社署提供支援，包括供應膳食、購買日用必需品、及特別照顧長者、幼兒和殘疾人士。社署指出，疫情下已出現人手緊絀，衞生署亦表示人手不足，難頻密巡查家居隔離人士。

本港近期有多個慈善組織的義工無懼疫情，走訪社區提供援助，例如ImpactHK每晚都會派義工走訪多個社區，為露宿者派發物資及與他們交談。不少長者因行動不便，難購買被搶購的貨品，「全港社區抗疫連線」因此為長者派發「抗疫心意包」，內有口罩及超市現金劵，更派發白米及廁紙等。

港府部門及各大慈善組織在疫情下壓力沉重，市民更應在力所能及的範圍內，主動關心鄰里，共同度過逆境。

▲ 疫情下有民間團體自發組織活動，為街坊提供支援；圖為西環街坊福利會派口罩。（資料圖片）