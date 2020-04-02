抗疫持久戰 政府須做好期望管理

新冠狀病毒疫情發展至今，其規模及覆蓋範圍遠超於原來1、2月的狀態，香港能捱過這兩個多月，也殊不簡單。整個社會系統在面對這史無前例的衝擊時，難免未能盡善盡美。每天都看到這方面做得不夠，那方面做得不好，有時候也不必太多苛責。

現時成績尚可 下一波難應付

這不是沒有要求，而是忙亂中難免會不夠周全，有時甚至有所遺漏，偶爾犯錯，這可以批評，但同時應該諒解。

由政府到市民，醫護界到社會其他界別，總有可以做得更好的地方，到目前為止，香港在沒有進行宵禁或採取更強烈的強制措施的情況下，而大致上未有出現失控，乃整個社會共同努力的成績。

當然，到了下一個階段，又可能完全是另一個狀況，今日成績單上的「尚可」，未必足以應付下一波的衝擊。

在過去的一段時間裏，政府參考了醫療界的專業意見，訂出各種措施，也作出很多呼籲。或者對政府官員、專家、專業人士而言，有關信息都是簡單直接，市民大眾在接收上應該沒有甚麼問題。但其實一般市民是否真的聽得懂（並以此作為回應的基礎），我確實有點保留。

關鍵時刻解讀 醫療系統重負

舉一個例子：近期形勢形容為日趨嚴峻，「未來兩周是關鍵時刻」，其內容其實未有詳細解釋。我明白，這樣的提問會令人覺得是否有點兒吹毛求疵，就算不了解關鍵時刻是甚麼意思，只要大家都緊張起來，齊心抗疫，不就是已經達到目的了嗎？

對關鍵時刻的解讀，是假如確診個案數字快速上升，香港的公共醫療系統將不勝負荷，在這個意義上，當有大量香港人由海外回港，而社區傳播有可能出現爆發的現象時，盡量減低這種風險是這時候至為重要的防疫工作。

即使再無新症 復原需6至8周

不過，在我有限的接觸與了解中，很多人並非從這個角度理解相關信息。他們有的印象是「只要多忍耐兩個星期（例如減少外出）」，情況會好轉。我問他們何謂情況好轉，答案一般都是「不太清楚」，再追問之下，其實他們也不肯定有聽過情況會有好轉這句話。大部分人清楚記得「忍耐兩星期」的信息，其他則是自己想像或意會出來的。

嚴格來說，官方信息並沒有傳遞錯誤，只是如果在一兩個星期後仍以關鍵時刻的呼籲來要求市民大眾繼續合作防疫時，則難免效果會打個折扣。更重要的是，隨着時間過去，政府開始需要管理市民的期望—究竟這將會是怎樣的一場抗疫之戰？過去政府官員、專家、專業人士所強調的是即時要做些甚麼，投射出來的都是以兩星期為周期的決定、應對。問題是大家逐漸感覺得到，眼前的挑戰將以兩三個月、半年為估算單位，就算翌日立即停止再有本地感染個案，所謂復原之日至少也要在六至八個禮拜之後。

兩周又兩周 市民不認真對待

任何部署都不是以兩星期為單元，而是要假設未來一兩個月仍是這個狀況。樂觀者，兩個月後守得雲開見日明；悲觀者，到了暑假還要捱下去。所謂政府的措施，就不再只是要求「大家暫時忍耐一下」，而紓緩業界的方案，不應再是逐一小步走出來，而是必須幫助他們面對四個月、半年的艱難時期。

政府在對抗疫情的時間框架，必須作出重大調整，訂出對應的措施和針對性的政策，否則兩個星期之後又兩個星期，市民不會再認真對待。

▲ 在過去的一段時間裏，政府參考了醫療界的專業意見，訂出各種措施。圖為食衞局局長陳肇始。（資料圖片）