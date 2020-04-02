停派息震撼 滙豐應遷冊回港

滙豐控股 （00005） 昨投下震撼彈，突叫停派息，傷盡全港股民心，有小股東還以為是4月1日愚人節惡作劇！滙豐因受制於英國監管當局而宣布停派息，但從其業務重心、盈利和股東均主要來自香港和亞洲，滙豐須向本港股東交代，長遠更應考慮遷冊。

股息本成囊中物 股東情何堪

滙豐表明接獲英倫銀行旗下審慎監管局的書面通知，要求取消派2019年末期息0.21美元，並暫停今年首三季派息。渣打銀行 （02888） 也同樣收到通知，要求暫停派息和停止今年5億美元股份回購。滙豐和渣打停派息，引來股民拋售，股價分別急挫9.5%和7.6%，拖累恒指下跌517點（2.2%）。

英國審慎監管局是因應新冠肺炎疫情對環球經濟造成難以預料的衝擊，跟從歐洲央行要求銀行停止派息和回購股份。疫情令環球多國經濟活動幾乎停擺，歐央擔心最終陷入大蕭條，銀行作為百業之母，是否有足夠流動性，支持家庭及企業貸款能力，一旦資本不足，呆壞帳又增加，存戶提不到錢，恐引發系統性風險。歐央深明歐洲銀行實力不如美國同業，出於審慎需要，破天荒限制銀行派息，英倫銀行亦有此憂慮而照跟。

滙豐擁有雄厚資本，一級資本比率去年底增至14.7%，高於歐洲同業的11.7%，惟受到監管當局制約而煞停派息，以便預留更多流動資金應對疫情，本是無可厚非，但卻衍生了兩大問題。

首先，滙豐已除淨，只待本月中旬便派股息，但股東眼看本已成囊中物的股息突然化為烏有，當然氣難消、意難平。滙豐欠股東一個交代，停派息會維持多久？去年末期息會否發還給股東？

港業務貢獻最多 速考慮遷冊

收息一族對滙豐向來又愛又恨，以往這隻「小飛象」在股壇獨領風騷時，股價飈升，讓股民財息兼收，成為不少人退休養老的愛股。金融海嘯後，滙豐股價在低位徘徊，讓擁躉失望，但在超低息環境下續派高股息，長情股民繼續持有。惟停派息，滙豐還有價值嗎？還應持有嗎？管理層須坦誠跟股東溝通，好讓股東面對「無法可收息的一對手」，是否還「真的愛滙豐」。

其次，滙豐作為本港最大且歷史悠久的銀行，在香港僱用了3.1萬人，佔整個集團13%人手，單是香港滙豐去年除稅前盈利逾120億美元，貢獻整體盈利逾5成，反觀英國業務只貢獻17億美元。加上在註冊股東中，28%是香港散戶，11%是內地個體，故亞洲股東比例已超越英國股東，而滙豐未來業務重心亦放在珠三角和東南亞，滙豐在英國註冊並受英國法例監管，似已不合時宜，亦對多數股東的利益不公。因此監管要求須符合未來業務策略發展，滙豐是時候認真考慮遷冊回港的問題。

要挽回股東的信心，滙豐須主動坦誠交代，並要作出符合股東利益的決策，否則會換來「請准我說聲，真的放棄！」

責任編輯：劉婉雯