九巴月票4月大激賞 ABC餐任揀

疫情下全港各行各業都大受影響，經濟環境唔好，使一份一毫都要諗過度過，盡量慳得就慳，如果有着數就更好啦。黛安知道，九巴最近就有新激賞益乘客，禮物分為「ABC餐」任揀，非常特別又實際！

九巴公關姊妹話，「九巴月票」推出嘅4月再激賞大行動中，乘客於即日起至本月30日期間，喺「九巴月票」銷售點或透過「App1933」嘅購買月票功能，購買九巴月票或延長九巴月票有效期，就可以喺「ABC餐」3份升級禮物中任揀一份。

據黛安理解，「ABC餐」中嘅A係Airport，禮物係龍運A綫機場巴士成人車票4張；B當然代表Bus啦，禮物就係免費九巴B1綫成人車票6張；至於C就係Card，乘客可獲限量版八達通紀念卡1張，總值高達$250，仲係限量得5,000張，珍藏價值好高㗎。

換領方法方面，公關姊妹就話，乘客只須帶同載有有效九巴月票嘅八達通卡，喺指定時間內往九巴顧客服務中心換領就得，每張八達通卡可換領一次；指定換領日期由本月15日至5月8日。乘客要購買九巴月票亦好方便快捷，除咗可去110個九巴月票銷售點，更可透過手機應用程式「App1933」嘅購買月票功能，完成交易後九巴月票就會自動加入八達通。激賞唔係時時有，大家唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 「九巴月票」4月再激賞大行動中嘅「C」，禮物係限量版八達通紀念卡1張，珍藏價值好高。