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一碗人情味

副刊版 2020/04/03

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三門仔說遠不遠、說近不近，離沙田市中心不足二十分鐘車程，便能避世，利於地理環境四面環海，加上有小漁港供小艇停泊，附近除小教堂外，便無高樓，漁村味道特濃。

疫症聚會禁令前，老友Kenny總喜歡在這裏開早餐會議，聯益有記市場實質並非市場而是小士多，是那種舊式賣罐頭、零食的士多，惟門外帳篷下的四五張舊木枱，才是精髓所在。老闆娘的熱奶茶媲美蘭芳園，而即食麵亦勝在用心，一丁即叫即用小鍋按客人喜好烹煮，除基本餐肉蛋外，還有魚丸、豬皮和豆豉鯪魚，最出色是煎豬扒，就像媽媽為你預備一般。

問Kenny為何跑老遠到這風涼水冷地方吃早餐，他簡單一句：「有人情味！」事實上，他已在這裏談過不少大生意，全因這處感覺良好，能找到他所珍視的人情味。Kenny是奇人，時常自嘲老粗「聲大口臭」，實則心細如塵，又話自己無學識，其實在日本著名大學畢業。自幼家貧的他，但憑堅毅努力打拼，在商界叱咤風雲，但他卻坦然承認成功是因遇上好朋友相助，他最看重的，就是一份情義，即使談大生意也是情義先行，故此，富人情味的士多式餐店，是他開會首選。

嚴峻疫情籠罩全港，若想在避世小漁村鬆一口氣，不妨到聯益有記跟老闆娘說：「來一碗人情味，唔該！」

一碗人情味（專欄作家提供圖片）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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