意大利文藝復興時期的雕刻大師米開朗基羅（Michelangelo），以細緻雕塑「健美」人物見稱，曾有人向他請教雕刻心法，他回答：「其實我沒有雕刻它，我只是把那些雜質去掉，他早就在那石頭裏面。」

美國約翰霍普金斯大學心理學教授Stephen M. Drigotas發現，高度快樂和幸福的情侶都能看到彼此最美麗的潛在優點，然後有能力引導、安撫和激勵對方，如同彼此專用的雕刻家，把對方最好的那一面給鑿刻出來。這就是愛情心理學裏所稱的「米開朗基羅現象」（The Michelangelo Phenomenon），指感情親密的情侶，都有能力和魅力引導彼此成為更好的自己，成就彼此最想達到的自我最佳版本。

認識很多擁有長久婚姻的夫婦，男的在人前雄才偉略、滔滔不絕，但一在愛妻面前，即變乖學生，自動笑笑口收斂，而一切又來得那麼自然與由衷。我們都知，背後愛妻就是一位鬼斧神工的米開朗基羅大師級人馬，大家都對她佩服得五體投地。我的一位老友，年少時輕狂事不少，直至遇上現在的丈夫，人就定下來了。現在已是數子之母的她，縱然家裏有兩位家傭，二十多年來仍堅持自己每晚為家人親自下廚，為的全是「老公只愛我煮的口味」。蛻變成賢妻良母的她，子女又豈會幻想得到，眼前溫柔媽媽想當年是夜蒲辣妹一名？

大抵，上帝都在我們的生命中，分配了一位米開朗基羅，在未遇上真命「阿米」前，或會碰上一些不對（路）的「咪搞」、「咪制」、「咪行埋嚟」之過客，那如何在茫茫人海中辨識真命「阿米」呢？參考The Michelangelo Phenomenon所言，我相信有幾個指標：一、心甘命抵。二、有一種為彼此幸福負責之動力。三、開始看到自己需要去掉的雜質。四、真命大師的出現和出馬，是懂得用最適合對方的方法去雕琢，過程是匠心獨運而非令對方難受和反感的大刀闊斧。五、彼此逐漸地因為對方而成為了一個更好的自己。