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學者指導與鯨鯊共舞

副刊版 2020/04/03

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至於LUX* South Ari Atoll Resort & Villas，則位於風景如畫的Dhidhoofinolhu島，彷彿置身於人間天堂。在3公里的海岸綫上，共設有193座傳統的茅草別墅，最小

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欄名 : Travel

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