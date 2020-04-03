環球抗疫戰 人工智能3層面助攻

「新冠狀肺炎病毒」（新冠病毒）COVID-19肆虐全球。正當疫情在中國的傳染趨勢逐漸放緩，在歐美各國的確診率和死亡率卻大幅升。根據「世界衞生組織」（World Health Organization, WHO）截至4月1日報告的統計，確診病例在中國內地為82,631宗（當中死亡個案為3,321），而其他國家/地區合共至少有740,995宗確診病例及37,277人死亡。

全世界科學家 致力緩解疫情

隨着疫情的持續發展，全世界科學家均致力疫情緩解研究，值得注意的是「人工智能」（AI）技術在追蹤病毒傳播、促進病毒檢測、開發疫苗、尋找新的治療方法、了解疫情對社會經濟影響等任務上大派用場，為防疫抗疫工作中的醫療（Medical）、分子（Molecular）、社會（Social）三個應用層面作出莫大貢獻。

在醫療應用層面，「人工智能」在應對「新冠病毒」疫情上的應用，大多集中在醫學成像的診斷上，當中包括使用患者醫學數據來預測疾病進展的方法、用於病情監測的無創檢測方法、還有輔助「計算機斷層」（Computed Tomography, CT）掃描診斷方法等。例如，新冠病毒具有特殊的放射學特徵，這些特徵可通過CT掃描方式觀察到，但對於放射學科的醫務人員來說，識別這些圖像非常費時，因此利用「人工智能」及「大數據分析」技術可以大大提升CT掃描診斷的效率。

醫療分子社會 AI三方面派用場

在分子應用層方面，「人工智能」可應用於預測蛋白質結構、加快病毒DNA檢驗、發掘新藥等研究。冠狀病毒包括「沙士」2型（SARS-CoV-2）是近期全球研究較多人關注的課題之一。例如在蛋白質結構預測方面，蛋白質的基因序列決定其獨特的3D結構。這結構影響它所屬的蛋白質之功能和作用。

深度學習 預測蛋白質結構

一般而言，蛋白質結構可以通過「X射綫晶體學」（X-ray Crystallography）等實驗研究方法來確定，但這些方法花費昂貴亦耗費時間。

針對這問題，谷歌DeepMind於2018年底推出AlphaFold算法，這算法採用「深度學習」（Deep Learning, DL）技術，並利用基因序列去預測蛋白質結構。

據了解，AlphaFold目前可以預測與SARS-Cov-2相關的6種蛋白質的結構，分別為SARS-Cov-2膜蛋白、蛋白3a、Nsp2、Nsp4、Nsp6和papain-like蛋白酶。

社會應用層的研究主要探討「流行病學」及「信息病學」對「新冠病毒」疫情擴散的影響。「流行病學」是利用實時的「新冠病毒」資訊去跟蹤病毒的傳播路徑、預測新發疫區的可能性等。例如，有「人工智能」模型可以利用歷史數據，提前10天預測確診病例的總人數。又例如，有研究利用從「鑽石公主號郵輪」上所收集的感染數據，來了解無症狀病例的發生率。

信息病學 評估驗證網絡輿論

「信息病學」主要分析社交網絡的輿論及新聞，判斷它的真實性及對社會大眾的影響力。有研究對「新冠病毒」相關文章及新聞進行人工及自動的真實性驗證和相關性分析，並研發出一套系統來評估每日新聞頭條和「世界衞生組織」建議之間的相似度。如果相似度高於某個預設水平，則這篇新聞便會被接納，並同時附上「世衞」的相關建議。

相似度水平是由人工審核確定的，並且依據用戶反饋不斷地更新。針對相互矛盾的信息，這種方法可以幫助大眾識別出準確可信賴的新聞報道，也能夠促使重要的指導性文章產生更廣泛的影像，推動官方的關注事宜以及其所採納的公眾建議。

總括而言，「人工智能」有助醫學界控制「新冠病毒」疫情。抗疫研究再一次反映出「人工智能」的實用性，它可以有效地在不同的範疇及場景排難解憂，成效斐然。不過，由於「新冠病毒」屬於突發事件，每一次發生在醫療、分子及社會的應用層面都存在不同的特徵，加上由於沒有往迹可依，因此每次研究都差不多要重新開始，召集不同領域專家（例如醫療、傳染學、數據科學、社會學、傳媒學等專家）、搜集大量的與疫情相關的數據等，這些工作需要各地政府大費周章，既困難又繁複。

疫情無國界 人類須團結應對

國家主席習近平在北京出席20國集團（G20）領導人應對新冠肺炎特別峰會時發表題為《攜手抗疫共克時艱》的重要講話。他指出「疫情無國界」，呼籲「國際社會最需要的是堅定信心、齊心協力、團結應對，全面加強國際合作，凝聚起戰勝疫情強大合力，攜手贏得這場人類同重大傳染性疾病的鬥爭。」筆者非常贊同。

▲ 人工智能技術在追蹤病毒傳播、促進病毒檢測、開發疫苗、尋找新的治療方法、了解疫情對社會經濟影響等任務上大派用場。（新華社圖片）