科技+創意 在家運動也不悶

越南社交媒體上興起的洗手舞，現時已風靡全球。新冠肺炎疫情下，人們多在家中隔離，更應設法增加運動量，保持身心健康。

拖地融入芭蕾舞 家務不枯燥

全球各地皆鼓勵民眾勤洗手對抗疫情，越南衞生部為了鞏固民眾抗疫意識，為當地一首2017年的流行曲填上新歌詞呼籲國民勤洗手及戴口罩，取名《Jealous Coronavirus》，大受當地民眾歡迎，更有抖音網紅根據歌詞自創舞蹈，吸引各地社媒用戶仿效。

受疫情影響需留在家中，舞蹈也可成為一種解悶及運動的方式。德國之聲記者David Levitz近日在Facebook上載短片，教人在拖地時融入芭蕾舞的動作，讓家務不再枯燥、亦能增加運動量。英國衞生部亦指，有多種舞蹈適合在家中嘗試，包括芭蕾、現代、拉丁及輪椅舞。

久坐損健康 體能活動助紓壓

世衞表示，在家隔離期間一大挑戰是保持身體活躍，因久坐不動可損健康及生活質素，而體能活動有助紓緩自我隔離帶來的壓力，建議每周做150分鐘中等劇烈程度、或75分鐘劇烈運動。不少運動雖然可以在家中做到、毋須額外空間或儀器，但一般人較難投入及堅持，或因不少運動形式既辛苦又枯燥。

幸而，家居隔離者有多種方法令健身變得有意思。世衞去年雖然將「打機成癮」列為疾病，但為了鼓勵民眾留在家中抗疫而對電子遊戲「網開一面」。任天堂Switch熱賣的「Ring Fit Adventure」便可讓人透過操縱環狀遙控器，及活動四肢進行多種虛擬運動；近期另一熱門遊戲「Beat Saber」，亦可讓人跟隨音樂節奏活動雙臂。

家居隔離 可藉電子產品健身

本月亦有外國科企推出一款名為Forme的電子產品，狀如芭蕾舞蹈室內的落地鏡子，內置系統設有虛擬教練，用家可跟隨系統做標準動作，毋須親自到健身室亦可在家中健身。

港人居所空間有限，難容得下大型電子器材，但簡單運動如舞蹈、乃至上落樓梯（見表），一樣做得到。本港重劍「一姐」江旻憓日前在Instagram上教人一邊看電視一邊做運動，更教人如何做簡單瑜伽動作。電視節目主持人梁芷珮在自我隔離期間，亦有拍片教人善用整排罐裝汽水做舉重等運動，更與子女一起將廁紙卷當高爾夫球玩。

市民自我隔離期間，不妨多發揮創意增加運動量，令身心保持活躍，亦讓生活變得更有意思。