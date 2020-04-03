去傲慢棄伐異 美應專注救命抗疫

歐美新冠肺炎疫情大爆發，感染人數急增，全球確診個案逼近100萬宗，美國卻諉過於人，試圖將責任推卸給中國。華府應放下傲慢與偏見，汲取中國和亞洲的抗疫經驗，並加強合作，才有望盡快控制疫情。

無視華成功抗疫 碰壁才急轉圜

截至本港時間昨晚11時，美國確診數目突破21萬宗，死亡人數增至5,165人之際，美媒引述情報機關的機密報告，指中國確診和死亡人數都有所漏報，官員甚至指中方提供假數據。連表明不再說「中國病毒」的美國總統特朗普，亦說中方的數字有點樂觀。

美方再就疫情挑起外交罵戰，明顯是為華府防疫不力轉移視綫，因美國感染人數是全球之冠，而且還在爆升中，最終死亡人數可能增至逾20萬，有必要找代罪羔羊。美方以中國作為疫情爆發的源頭，認為僅81,591人確診，3,318人死是不可能，指摘中方瞞報，導致美國無法準確掌握到中國疫情的真實數據，影響其防疫策略大失預算，從而令中國背上防疫不力的「黑鍋」。

美國亦趁機聲稱自己也是受害人，在抗疫上已自顧不暇，無法出手支援盟友，冀博得盟友的同情，以免影響疫後世界秩序重建時的地位。

事實上，美國疫情惡化，只能怪領導層的傲慢與偏見，沒有正視亞歐過去兩個多月的抗疫經驗。美國人防疫意識低，認為有病才需要戴口罩。

中國和多國的經驗顯示，戴口罩、勤洗手和社交疏離是抗疫的最佳方法，但特朗普卻宣稱病毒跟季節性流感無異，毋須戴口罩，着民眾如常工作生活。特朗普是不撞南牆誓不還，當美國人重蹈歐洲人的覆轍，才肯面對現實，禁止民眾外出群聚，並改口建議民眾戴口罩。

醫療系統瀕崩潰 重蹈歐洲覆轍

要切斷病毒傳播，社交疏離和戴口罩須落實到位。惟美國面對口罩荒，日前突拒絕進口中國KN95口罩，一來中國口罩跟美國標準有少許差異，二來可能出於政治因素，想擺脫對中國醫療器材的倚賴。

際此關鍵時刻，美國正重演歐洲公共醫療系統崩潰的夢魘，太多患者送院，醫院床位卻嚴重不足，據OECD數字顯示，美國每千人有2張病床，遠低於德國的6張和日本的7.8張。加上防疫裝備短缺，不少醫護受感染，俄亥俄州有18%醫護中招，幾乎與意大利（20%）看齊。醫院成了新戰場，而失救不治的人數正在飈升。

在疫情肆虐下，為免醫療系統崩潰，美國不應再政治掛帥，為民眾的生命，應放下面子增購中國、國際的防疫物資，並合作互補，攜手加快研發疫苗，為盡早打贏這場疫戰創造有利條件，才合乎全球的利益。

責任編輯：劉婉雯