根據政府最新統計數字，香港二月份臨時零售銷貨值按年跌44％，是歷來最大跌幅。早前香港浸會大學人力資源策略及發展研究中心副主任葉偉光博士接受訪問時表示，香港月薪中位數有機會從最新公布的18,200元跌至14,000元，跌幅超過兩成。這些數字都很嚇人，是我做了50多年人也從未見過的。

事實上，疫情已令很多經濟環節停擺，這是我們一輩子，甚至好幾代人也沒有見過的經濟蕭條。現在已經沒有人懷疑情況差過沙氏，問題是差幾多、維持多久而已。疫情一日不受控，暫時仍看不見曙光，無論個人或企業，也只好用最保守的估計來作風險管理。

有小老闆跟我說，打算向銀行或財務公司借錢應付困境，我不太贊成。由於疫情不是短期內就可以解決的問題，借貸有機會是無底深潭。即使疫情過後，經濟也大傷元氣，要回復舊觀未必那麼容易，借錢為企業續命，將來未必有能力償還。

我認為經營業務可以輸光拿出的資金，如果有能力的話，再拿多一筆不影響個人生活的資金也可以，這已是良心僱主的表現。社會對個人有保障，但對企業卻不會有保障，企業要靠自己的能力生存下去。如果仍能通過開源節流的方式生存下來的，便繼續營運，不應勉強營運令自己債台高築。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》