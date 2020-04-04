荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺

【直擊新界各區二手市況】荃灣3月一共錄得174宗成交，是新界第四多成交的地區，較2月的128宗，升約35.9%。其中以荃灣中心的成交最旺，共錄24宗成交，實用面積平均呎價$12,942。事實上，早前有

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