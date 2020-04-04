荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 置業家居 2020/04/04 分享： 【直擊新界各區二手市況】荃灣3月一共錄得174宗成交，是新界第四多成交的地區，較2月的128宗，升約35.9%。其中以荃灣中心的成交最旺，共錄24宗成交，實用面積平均呎價$12,942。事實上，早前有 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 今日 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 今日 元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 今日 大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4% 今日 馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4% 最新專欄文章 更多 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入