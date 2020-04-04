元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 置業家居 2020/04/04 分享： 【直擊新界各區二手市況】元朗區3月份二手旺市，共錄202宗買賣，按月上升85.3%，區內指標的YOHO系列屋苑共錄52宗，佔全區約25.7%。區內以YOHO Town及尚悅成交量旺，3月分別錄22宗及 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 今日 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 今日 荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 今日 大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4% 今日 馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4% 最新專欄文章 更多 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入