元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬

【直擊新界各區二手市況】元朗區3月份二手旺市，共錄202宗買賣，按月上升85.3%，區內指標的YOHO系列屋苑共錄52宗，佔全區約25.7%。區內以YOHO Town及尚悅成交量旺，3月分別錄22宗及

...