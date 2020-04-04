大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 置業家居 2020/04/04 分享： 【直擊新界各區二手市況】大埔區3月錄得86宗成交，較2月的17宗，按月激增4倍。美聯營業經理賴嘉敏指，由於3月上半月疫情相對穩定，較多客人外出睇樓，因而刺激成交。其中3月最受歡迎的屋苑為嵐山，嵐山2月 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 今日 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 今日 荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 今日 元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4% 今日 馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4% 最新專欄文章 更多 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入