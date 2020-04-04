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大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交

置業家居 2020/04/04

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【直擊新界各區二手市況】大埔區3月錄得86宗成交，較2月的17宗，按月激增4倍。美聯營業經理賴嘉敏指，由於3月上半月疫情相對穩定，較多客人外出睇樓，因而刺激成交。其中3月最受歡迎的屋苑為嵐山，嵐山2月

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欄名 : 封面故事

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