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馬鞍山薈朗 量價齊升 呎價按月漲4.4%

置業家居 2020/04/04

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【直擊新界各區二手市況】馬鞍山3月錄得161宗買賣成交，比2月的100宗升61%。區內各大屋苑成交量均上升，其中最多成交為薈朗，25宗平均成交呎價$17,964，較2月的4宗激增5.25倍，呎價則升

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欄名 : 封面故事

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