沙田第一城大單位呎價險守$1萬 創2年新低 置業家居 2020/04/04 分享： 【直擊新界各區二手市況】沙田3月成交錄得92宗，比2月的70宗成交，上升約31.4%，當中以傳統老牌屋苑沙田第一城的交投最為暢旺，錄得26宗，平均實用呎價$15,330，成交單位以2房為主，涉及20宗 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 今日 將軍澳 本月已錄9宗成交 天晉II 840呎$1,445萬沽出 荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 今日 荃灣3月全區錄174宗成交 荃灣中心最暢旺 元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 今日 元朗YOHO Town中小型戶交投旺 實用均呎逾$1.5萬 大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 今日 大埔嵐山業主態度軟化 3月打破零成交 最新專欄文章 更多 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 今日 新界各區二手交投旺 4月疫市能否延續？ 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入