沙田第一城大單位呎價險守$1萬 創2年新低

【直擊新界各區二手市況】沙田3月成交錄得92宗，比2月的70宗成交，上升約31.4%，當中以傳統老牌屋苑沙田第一城的交投最為暢旺，錄得26宗，平均實用呎價$15,330，成交單位以2房為主，涉及20宗

...