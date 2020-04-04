助樓市「抗疫」 首要增加流通量

新冠肺炎疫情持續嚴峻，其中以酒店、旅遊、飲食、零售等業界成為重災區，最新實施的「禁聚令」，更勒令遊戲機中心、健身中心、戲院、卡拉OK、麻雀館等娛樂場所需即時關閉14日，事實上隨着疫情擴散，對各行各業帶來不同程度的損失，對樓市帶來的種種副作用亦正逐步浮現，整體樓市一、二手交投顯著回落，隨着疫情持續，相信目前樓市寒冬仍要持續一段時間。

二手成交按季減8.4% 全年或跌破4萬宗低位

近月樓市交投持續處於低溫狀態，按土地註冊處的註冊量計算，今年首季整體二手註冊量成交只有約8,500多宗而已，較去年第四季的9,277宗，減少約8.4%，更較去年第二季的14,400宗更加急降41%。翻查過去10年的紀錄，期間只有2015年第四季、2016年第一季以至2018年的第四季，按季二手註冊量曾經跌破8,000宗的水平，雖然以按季的二手註冊量來計算，首季二手註冊量並非近10年最淡靜的一季。

但因應疫情的持續，本港經濟未擺脫衰退，加上失業率仍然在上升，未來失業率或會升至4至5%的10年新高，因此相信未來一段時間，整體樓市交投仍會維持淡靜。再者假若未來幾季，整體二手註冊量仍維持8,000至1萬宗的水平，今年全年二手成交量勢必跌破4萬宗的歷史低位。

選擇性「減辣」 免樓市受衝擊

面對環球經濟衰退的危機，各國政府亦正採取一系列的措施，來應對疫情對經濟以至樓市的衝擊，近日便有海外媒體報道新加坡正考慮放寬一些管控樓市的政策，有分析認為新加坡政府正考慮選擇性「減辣」，以免樓市受到衝擊。

面對目前疫情下淡靜的樓市，現階段港府亦應該考慮選擇性「減辣」，以增加樓市流通量，其中可以考慮包括縮短目前額外印花稅（SSD）的徵稅期，例如由目前3年回復至原先的2年，甚或考慮減低買家印花稅（BSD）的稅率。

事實上按稅務局提供最新資料，以上月需要徵收辣招稅項的成交，無論是額外印花稅、買家印花稅以至新從價印花稅，宗數均是近年新低，在過去2月份就只有18宗成交需要支付額外印花稅，跌至自2012年初以來的8年低位，需要支付買家印花稅的亦只有62宗，更加是跌至稅局自2014年3月正式收取BSD以來的最低水平。

數字反映，即使現階段減辣，相信亦未會對樓市帶來太大的影響，再者在疫情持續下，減辣亦未必可以令樓價由跌轉升，自2010年11月本地實施首項樓市辣招以來，基本上一直只加不減，現階段確實需要考慮選擇性「減辣」，以增加二手市場的流通量。

promotion@hk.qfang.com

▲ 疫情對各行各業帶來不同程度的損失，對樓市亦帶來衝擊，整體樓市一、二手交投顯著回落，筆者冀港府能適度減辣增二手流通量。（本刊攝影組）