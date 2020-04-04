Wetland Seasons Park第2期 提供1房至3房 置業家居 2020/04/04 分享： 【同區新盤供應】相隔多年後，天水圍終於再有新盤推出，新地旗下Wetland Lot No.34發展項目為區內注入新供應，Wetland Seasons Park第1期今年初已推出市場銷售。 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六） 相關文章 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 今日 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 栢慧豪園及豪廷屋苑解構 今日 栢慧豪園及豪廷屋苑解構 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 今日 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 2房：大廳外接露台 配一大一小睡房 今日 2房：大廳外接露台 配一大一小睡房 3房（連套房）：2期供應較多 劃一左右廳設計 今日 3房（連套房）：2期供應較多 劃一左右廳設計 最新專欄文章 更多 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 今日 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 今日 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 栢慧豪園及豪廷屋苑解構 今日 栢慧豪園及豪廷屋苑解構 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入