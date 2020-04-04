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Wetland Seasons Park第2期 提供1房至3房

置業家居 2020/04/04

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【同區新盤供應】相隔多年後，天水圍終於再有新盤推出，新地旗下Wetland Lot No.34發展項目為區內注入新供應，Wetland Seasons Park第1期今年初已推出市場銷售。

...

欄名 : 屋苑深度遊

報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六）

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