栢慧豪園及豪廷屋苑解構 置業家居 2020/04/04 分享： 景觀：1期向西南望公園景2期 部分高層遠眺米埔 栢慧豪園及豪廷分前後排而建，坐向大致上分成西南及東北兩大類。半數單位可享內園景，其餘2期向東北戶望嘉湖山莊麗湖居及輕鐵站，40樓以上單位更可遠眺米埔景；1 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六） 相關文章 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 今日 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 Wetland Seasons Park第2期 提供1房至3房 今日 Wetland Seasons Park第2期 提供1房至3房 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 今日 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 2房：大廳外接露台 配一大一小睡房 今日 2房：大廳外接露台 配一大一小睡房 3房（連套房）：2期供應較多 劃一左右廳設計 今日 3房（連套房）：2期供應較多 劃一左右廳設計 最新專欄文章 更多 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 今日 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 今日 栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入