栢慧豪園及豪廷屋苑解構

景觀：1期向西南望公園景2期 部分高層遠眺米埔

栢慧豪園及豪廷分前後排而建，坐向大致上分成西南及東北兩大類。半數單位可享內園景，其餘2期向東北戶望嘉湖山莊麗湖居及輕鐵站，40樓以上單位更可遠眺米埔景；1

...