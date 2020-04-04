栢慧豪園及豪廷屋則大觀園

栢慧豪園及豪廷分2期建成，1期栢慧豪園及2期栢慧豪廷，樓齡分別為13年及10年。兩期合共8座，除7及9座46至58樓以1層6伙設計外，其餘以每層8伙設計，提供2,960伙。分層單位實用面積介乎494至

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