栢慧豪園及豪廷屋則大觀園 置業家居 2020/04/04 分享： 栢慧豪園及豪廷分2期建成，1期栢慧豪園及2期栢慧豪廷，樓齡分別為13年及10年。兩期合共8座，除7及9座46至58樓以1層6伙設計外，其餘以每層8伙設計，提供2,960伙。分層單位實用面積介乎494至 ... 欄名 : 屋苑深度遊 報道系列 : 新盤同區屋苑系列（六） 相關文章 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 今日 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 Wetland Seasons Park第2期 提供1房至3房 今日 Wetland Seasons Park第2期 提供1房至3房 栢慧豪園及豪廷屋苑解構 今日 栢慧豪園及豪廷屋苑解構 2房：大廳外接露台 配一大一小睡房 今日 2房：大廳外接露台 配一大一小睡房 3房（連套房）：2期供應較多 劃一左右廳設計 今日 3房（連套房）：2期供應較多 劃一左右廳設計 最新專欄文章 更多 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 今日 栢慧豪園及豪廷 天水圍新晉 2房入場費$570萬起 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入