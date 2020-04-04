2房：大廳外接露台 配一大一小睡房

栢慧豪園及豪廷分層實用面積介乎494至832平方呎，約76%屬2房戶，分層實用面積494至512平方呎，分布於各期各座，當中2、3、5、8座全數單位更一律以2房設計。兩期2房供應相比之下，以1期較集中

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