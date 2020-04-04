草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 副刊版 2020/04/04 分享： 受新冠肺炎疫情影響，許多博物館都改以免費綫上觀看，齊齊留家抗疫。洛杉磯最紅的美術館The Broad近日亦因疫情閉館，並將國際知名藝術家草間彌生最受歡迎的大型裝置《Infinity Mirrored ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 2020/04/03 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 2020/03/31 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 梵蒂岡博物館避疫關閉 開放7大展館虛擬遊覽 2020/03/30 梵蒂岡博物館避疫關閉 開放7大展館虛擬遊覽 橫濱水族館分享休館動物短片 企鵝白鯨天然呆片段瘋傳 2020/03/28 橫濱水族館分享休館動物短片 企鵝白鯨天然呆片段瘋傳 東京迪士尼樂園 人氣節目網上免費睇 2020/03/24 東京迪士尼樂園 人氣節目網上免費睇 疫情 新冠肺炎 博物館 繪畫 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入