草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊

受新冠肺炎疫情影響，許多博物館都改以免費綫上觀看，齊齊留家抗疫。洛杉磯最紅的美術館The Broad近日亦因疫情閉館，並將國際知名藝術家草間彌生最受歡迎的大型裝置《Infinity Mirrored

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