廢物收費條例 還要再等25個寒暑？

記者問，本屆立法會7月休會前，能通過廢物收費條例嗎？我答：「要有奇迹。」

廢物收費的討論，前前後後經歷了25個寒暑。這些年間，筆者頂上黑髮早已斑白。當年曾經考慮穿睡衣、抱攬枕來請願，寓意條例等你等到「蚊都瞓」。到了今天，倘若再要上街，恐怕還得扮禿頭睡公主，情何以堪。

內會還未選主席 通過需奇迹

草案藍本好不容易在2018年11月提交立法會，同年12月初成立《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》委員會，反覆開了11次會議，仍在加強回收及配套、執法、教育等問題上兜兜轉轉，未進入審議條文的流程。就算審理完畢，立法會內會還未選出主席，要在不同草案當中爭逐上大會的優先次序；4、5月間，還有冗長的財政預算辯論。要在7月中休會前的僅餘時間通過廢物收費，要是沒有奇迹，談何容易？

香港以效率著稱，但對於廢物收費政策，速度卻似比龜速還慢。早在1995年，港英政府便委託顧問研究徵費，十年晃眼過去，當時的環境運輸及工務局局長廖秀冬承諾，在2007年把法案送交立法會，結果耗了另一個十年，政策仍未兌現。後來換梁振英當特首，收費計劃被拋給了可持續發展委員會，又是一輪公眾諮詢。委員會主席陳智思預計法案可在2016年落實，惟一張張的期票，均以彈票收場。時至現任環境局局長黃錦星，也說過2017年上半年把草案遞上議事堂，但到2018年底才告實現。

政策歎慢板 已虛耗25年光陰

寶貴的光陰，就此流逝，事至如此，這條該有而未有的法規，極可能胎死腹中。假如你在1995年呱呱落地，今年也該二十有五了，早就離開了大學校園，投入社會工作。

條例過不了，白白浪費了前人為時四分一世紀的努力，環境局責無旁貸。然而，很多政黨、議員雖嘴說監督政府，但往往政治凌駕政策，把環境質素一併犧牲，可恥可恨。

這一屆立法會既無法通過，政府惟有推倒重來，最快要待9月選出新一屆議會後，始能重新提交草案，但要再走一輪諮詢、討論、再諮詢的程序，特區政府是不會、也不夠時間再花費心力去做。換言之，真要提交議案，還視乎下屆特首是否敢觸碰這個燙手山芋。

棄置垃圾續免費 堆填區迫爆

棄置垃圾若果繼續是「免費午餐」，環境局肯定無法達致2022年減廢4成的目標，遏止不了居高不下的都市廢物增長量，更難提升近年疲弱的回收率。可以預計，堆填區的廢物處理壓力，只會有增無減。

別以為條例過不了，大家可省一筆，說穿了，不過是用公帑去為垃圾製造者和大嘥鬼埋單找數。而這些財政收入，本該投放在教育、醫療、社福等有需要的環節上。

再過25年，香港會有廢物收費政策嗎？我不確定，但確切知道的是，若有人為香港這段廢物政策作結，一定會把一些人釘到歷史的恥辱柱上。

▲ 棄置垃圾若果繼續是「免費午餐」，遏止不了居高不下的都市廢物增長量，更難提升近年疲弱的回收率。（資料圖片）