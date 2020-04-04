投資教育 為青年創造階級流動

被社會運動和新冠肺炎疫情折磨得死去活來，香港政府無奈地妥協，選擇了派錢，700多億分一分，每人1萬港元安慰獎。1萬元可以做甚麼？不夠國際學校1個月的學費，不夠中產家庭1個月的房租，不夠一家人進行1次飛機旅遊，人的慾望實在是很難滿足的。

既然下定了決心要花這700億，能不能換個思路，給香港的年輕人創造一個實實在在的機會呢？

國際就業競爭 香港落後20年

香港作為一個國際大都市，高度自由法制之地，吸引了來自世界各地的人才和精英，香港居住人口的宗教信仰結構也是異常之複雜，超出一般人的想像，據報道連被美國擊斃的伊朗軍事領袖蘇萊曼尼的家人和孩子，都是選擇居住在香港。因此本地華人雖是香港人口的主體，但過度的本土排外思想卻不可助長，要安居樂業，惟有不斷鞏固教育，保持人口素質，參與國際化的就業市場競爭，而這方面，過去20年是落後了的。

知識改變命運，每年香港只有數萬中學畢業生，扣除能升讀本地大學和比本地大學更好的國外大學的人數，以及扣除不想學習不願讀書不求上進的人數，夾心層的年輕人每年最多也就是2萬至3萬人。如果他們願意讀書，可以去內地升讀大學，可以去東南亞讀大學，也可以去日韓讀大學，也可以去英聯邦體系比較差的大學，還可以邊讀書邊打工，不論去哪裏，只要他們能申請到正規大學的offer，就可以領取政府全球留學獎學金，很多地方一年的學費生活費有數萬港元足矣。

假設每年中學畢業生中有2萬人申請，每人讀書4年，人均資助每年3萬港幣，總計支出每年不過24億港幣。

若把700億港幣設立全球留學獎學金儲備基金，利息所得也足以應付這個項目的開支。我相信，投資全民教育，尤其是為基層年輕人創造教育和發展機會，走出去看一看闖一闖，應該絕大多數港人都不會反對吧，這些接受了更多教育的年輕人可是香港未來的希望。

香港作為資本主義社會，產生階級固化，原本並沒有問題，況且階級固化本就是社會發展成熟的標誌。BBC就對英國社會劃分出七個階級進行分析，上流社會看歌劇，中產階級看電影，工薪階層看YouTube，只要人人都能夠安居樂業，互不干擾，也挺好。

青年乏上流機會 成不滿根源

但可惜的是，過去的20年，香港的基層收入停滯不前，實際購買力甚至下降，加上令人困擾的住房條件，無法達到發達資本主義國家安居樂業的標準，這時的階級固化，年輕人喪失向上流動的機會和信心，就成為社會不滿情緒積累的根源。

我很慶幸，女兒今年9月才將上小學，沒有成為2019年9月那些入學即失學的一年級學童，這麼不愉快的童年記憶，如同剛剛起跑就重重摔了一跤。還有那些今年即將畢業的大學生，學生時代畫下這樣的句號，還會有美好的畢業旅行嗎？

有個優秀的本地年輕人告訴我，對未來沒有信心，覺得無論如何努力都可能是一無所有，安居樂業的生活得不到，向上流動則更加不可能。未來的香港政府，一方面要繼續改革政策，推動房屋等問題的逐步優化，更希望政府能着眼未來，為年輕人參與未來的全球化競爭，提供資源，積極培養，做好準備。

女兒，加油吧！香港年輕人，加油吧！