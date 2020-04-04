奮命救人真善美 向全球醫護致敬

昨晚8時，香港出現一幕幕感人的場面，許多市民走到窗前、門口、街上、港鐵站，「為香港鼓掌」，掌聲、喝采聲更不絕於耳，向勇敢抗疫的人士致敬，包括醫護、護理、急救服務、清潔及各行業的英雄。

無畏無懼救人 承重壓緊守前綫

不少機構、商廈亦響應，維港兩岸外牆的霓虹燈飾亮起了「疫境同心」、「感謝醫護，服務香港」、「向堅守崗位的醫護人員致敬」的字句。無論身在何方，大家用微小行動，鼓掌最少一分鐘，向無私奉獻的醫護團隊致敬。

「為醫護鼓掌」在外國開始，以色列、英國等都有民眾參與，連染疫的英國首相約翰遜也支持，感謝醫護在疫情爆發，面對防疫物資緊張的艱難時刻，承受沉重壓力下，仍毫不退縮，緊守崗位救人。

在1月，香港從內地輸入首宗新冠肺炎，截至昨晚，累計確診845宗，4人死亡，相對全球多國，本港仍能保持較低的感染數字，除了有賴港人同心抗疫，專業優秀的醫護團隊堅守最前綫抗疫，實在功不可沒。

香港醫護在今次抗疫表現出色，相信是汲取了沙士的慘痛經驗，隨時隨地作好防疫準備。當疫情爆發後，防疫物資消耗快速，口罩、防護衣、洗手液嚴重不足，引起社會恐慌，市民瘋搶口罩，有部分丶尤其較多年輕醫護曾猶豫，亦有個別人士，以種種理由，疑藉此進行政治操作，發起罷工，加大社會矛盾。

去偏見除傲慢 齊上寶貴一課

幸好有大批資深醫護和私家醫生挺身而出，不懼政治壓力，決定秉持當日宣誓時不受宗教、種族、政見影響，純粹履行救人為己任的神聖任務，全情投入照顧病人。這份履行醫護天職的責任，不但贏得廣大市民的讚賞，更獲輿論支持，令到罷工失敗。

盡管公院的防疫物資不足，但相比外國醫院已算充裕，外國醫護在比香港惡劣百倍的情況下，即使入院病人遠超醫院所能承擔的負荷，也是毫不退縮，並以無畏無懼的精神先救人。以意大利這個重災區，有20%醫護被病人感染，但都無阻他們繼續全情投入救人，這種精神令人動容，更值得表揚，也給我們新一代的醫護人員上了寶貴一課。

疫情歸疫情，救命應救命，去偏見、除傲慢、棄伐異，期盼香港人上好這一課！Clap for HK, Together we fight the virus，齊心抗疫，雨後必見彩虹！

責任編輯：陳靜芬