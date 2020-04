奮命救人真善美 向全球醫護致敬

昨晚8時,香港出現一幕幕感人的場面,許多市民走到窗前、門口、街上、港鐵站,「為香港鼓掌」,掌聲、喝采聲更不絕於耳,向勇敢抗疫的人士致敬,包括醫護、護理、急救服務、清潔及各行業的英雄。

無畏無懼救人 承重壓緊守前綫

不少機構、商廈亦響應,維港兩岸外牆的霓虹燈飾亮起了「疫境同心」、「感謝醫護,服務香港」、「向堅守崗位的醫護人員致敬」的字句。無論身在何方,大家用微小行動,鼓掌最少一分鐘,向無私奉獻的醫護團隊致敬。

「為醫護鼓掌」在外國開始,以色列、英國等都有民眾參與,連染疫的英國首相約翰遜也支持,感謝醫護在疫情爆發,面對防疫物資緊張的艱難時刻,承受沉重壓力下,仍毫不退縮,緊守崗位救人。

在1月,香港從內地輸入首宗新冠肺炎,截至昨晚,累計確診845宗,4人死亡,相對全球多國,本港仍能保持較低的感染數字,除了有賴港人同心抗疫,專業優秀的醫護團隊堅守最前綫抗疫,實在功不可沒。

香港醫護在今次抗疫表現出色,相信是汲取了沙士的慘痛經驗,隨時隨地作好防疫準備。當疫情爆發後,防疫物資消耗快速,口罩、防護衣、洗手液嚴重不足,引起社會恐慌,市民瘋搶口罩,有部分丶尤其較多年輕醫護曾猶豫,亦有個別人士,以種種理由,疑藉此進行政治操作,發起罷工,加大社會矛盾。

去偏見除傲慢 齊上寶貴一課

幸好有大批資深醫護和私家醫生挺身而出,不懼政治壓力,決定秉持當日宣誓時不受宗教、種族、政見影響,純粹履行救人為己任的神聖任務,全情投入照顧病人。這份履行醫護天職的責任,不但贏得廣大市民的讚賞,更獲輿論支持,令到罷工失敗。

盡管公院的防疫物資不足,但相比外國醫院已算充裕,外國醫護在比香港惡劣百倍的情況下,即使入院病人遠超醫院所能承擔的負荷,也是毫不退縮,並以無畏無懼的精神先救人。以意大利這個重災區,有20%醫護被病人感染,但都無阻他們繼續全情投入救人,這種精神令人動容,更值得表揚,也給我們新一代的醫護人員上了寶貴一課。

疫情歸疫情,救命應救命,去偏見、除傲慢、棄伐異,期盼香港人上好這一課!Clap for HK, Together we fight the virus,齊心抗疫,雨後必見彩虹!

責任編輯:陳靜芬