  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 03:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 新型冠狀病毒 定期存款 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

新一代IT偶像

副刊版 2020/04/06

分享：

每個年代都有中國人崇拜的IT界華裔偶像，之前是楊致遠、李開復（都來自台灣），現在當然是ZOOM的CEO袁征。而且對中國看官而言，因為他是中國內地闖出去的背景，所以認同基礎更高。

袁征的經歷，當然現已成為中國人矽谷傳奇的新一章：在家鄉山東的大學畢業，九四年聽過Bill Gates在日本有關資訊高速公路（視窗95時代）的演講而對互聯網大有期待。因為特別愛書，九六年就想在中國搞網上賣書（現在ZOOM員工買書都可報銷），可是就算看到書介，有人想買，他發現根本遙距付款有困難（當時要靠郵局電滙），於是立心要到美國。

到美國的奮鬥故事也是勵志經典：申請第九次才獲簽證，去到美國，英文不行，只能靠IT男共通語言寫代碼來闖江湖。令傳說更圓滿的是，開創遙距視頻互動的念頭，來自大學時分隔兩地的感情關係，多年後，當年女友也是他今天的老婆。

現實的另一面是：其實早有個矽谷的中國移民科技圈和史丹福群，最早可追溯至八十年代中，就在美國創業的朱敏，也就是後來WebEx的創始人，袁征進去的就是WebEx。可理解為，一直有一條熟人推介的人才轉介鏈，通過在中國維持和最前端科技界接觸，一直為美國的同鄉引進中國人才，同時也成立中國分公司，大量用中國的工程人才（核心團隊則在美國）。WebEx就是一個中國科技界移民的班底組成，有WebEx十君子的說法，而且各人因乘着互聯網第一代華人創業這一波，和資本界混熟，各有成就。

袁征算是較晚走出來的一位，但正好食着遙距工作生活的水，近一個月，ZOOM股價再大升，天使投資人那一批至今有五百倍回報。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

最新專欄文章 更多

真正的直播時代
2020/04/01
真正的直播時代
如何隔離
2020/03/31
如何隔離
機場高風險
2020/03/30
機場高風險
延期考驗中國隊
2020/03/25
延期考驗中國隊
疫後轉變
2020/03/24
疫後轉變
移民 Zoom Technologies（美：ZOOM） 中國 美國 創業 李照興

上一篇文章

抗疫中的親子活動

下一篇文章

藝術家呼籲減少外出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

網上造謠凌虐狠毒 全民痛擊莫遲疑
網上造謠凌虐狠毒 全民痛擊莫遲疑
專家樓論 - 滙豐無息派 物業點都有租金收入
滙豐無息派 物業點都有租金收入