每個年代都有中國人崇拜的IT界華裔偶像，之前是楊致遠、李開復（都來自台灣），現在當然是ZOOM的CEO袁征。而且對中國看官而言，因為他是中國內地闖出去的背景，所以認同基礎更高。

袁征的經歷，當然現已成為中國人矽谷傳奇的新一章：在家鄉山東的大學畢業，九四年聽過Bill Gates在日本有關資訊高速公路（視窗95時代）的演講而對互聯網大有期待。因為特別愛書，九六年就想在中國搞網上賣書（現在ZOOM員工買書都可報銷），可是就算看到書介，有人想買，他發現根本遙距付款有困難（當時要靠郵局電滙），於是立心要到美國。

到美國的奮鬥故事也是勵志經典：申請第九次才獲簽證，去到美國，英文不行，只能靠IT男共通語言寫代碼來闖江湖。令傳說更圓滿的是，開創遙距視頻互動的念頭，來自大學時分隔兩地的感情關係，多年後，當年女友也是他今天的老婆。

現實的另一面是：其實早有個矽谷的中國移民科技圈和史丹福群，最早可追溯至八十年代中，就在美國創業的朱敏，也就是後來WebEx的創始人，袁征進去的就是WebEx。可理解為，一直有一條熟人推介的人才轉介鏈，通過在中國維持和最前端科技界接觸，一直為美國的同鄉引進中國人才，同時也成立中國分公司，大量用中國的工程人才（核心團隊則在美國）。WebEx就是一個中國科技界移民的班底組成，有WebEx十君子的說法，而且各人因乘着互聯網第一代華人創業這一波，和資本界混熟，各有成就。

袁征算是較晚走出來的一位，但正好食着遙距工作生活的水，近一個月，ZOOM股價再大升，天使投資人那一批至今有五百倍回報。