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宅家親子包餃子

副刊版 2020/04/06

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老公挽着兩大袋超市食物回來，我好奇問道：「超市大減價嗎？你一口氣就掃了八包水餃……」

老公一邊將食物放入廚房，一邊說：「不！近來有連鎖快餐店實行晚市不設堂食；商場內一些食肆又提早關門；早前超市的罐頭食品、雲吞水餃也幾乎被掃光，趁現在貨架上有存貨，當然就多買一點，以備不時之需。」

我卻掃了他的興：「餃子可以自己包呢！我正打算明天與卓諺一起包餃子……」

老公皺一皺眉：「包餃子既要預備材料，又花時間，未免太麻煩吧！買急凍的放湯煮就可以，簡單快捷。」

我隨即反駁：「自製餃子其實也簡單方便，可配搭自己喜歡的蔬菜及肉類，我愛用雞髀肉及冬菇作餡料；相比在外買的，自製餃子可減少用肥肉及額外添加油份，不怕致肥。而且可作為親子活動，卓諺也十分喜歡呢！」

老公遞上其中一包冬菇雞肉水餃給我，他說：「我記得上次吃火鍋時你也有買過，另外我也買了這些多菜少肉款式，應該都算健康吧！」

我不忍掃他的興，大讚他記性好。「對啊！市面上豬肉水餃多會加入肥豬肉，一般雞肉水餃的脂肪量會較低；另外，一些鮮蝦雲吞也並非只有鮮蝦成分，亦會混入豬肉以增添味道……」我續說：「不過，蔬菜餃雖沒有肥豬肉的陷阱，但調味上加入的油份也不少，脂肪量甚至可能比其他水餃更高；要分辨脂肪多與少，最好還是看看包裝上的營養標籤。」

老公拿起熱水壺準備煲水：「那今晚我來下廚煮水餃，你捧場嗎？」我拍手叫好：「由你來煮，我當然不反對呢！不過，改天也讓你嘗嘗我和卓諺一起包的親子低脂椰菜雞肉餃子吧！」

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

編按：讀者如欲取得「低脂椰菜雞肉餃子」的食譜及做法，可【按此】瀏覽相關網站。

撰文 : 周詠苑

欄名 : 營營樂樂

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