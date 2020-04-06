吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告

製作過多部著名動畫的吉卜力工作室近年動作頻頻，除了將多套宮崎駿的作品於Netflix上架，今年也宣布將有兩部新電影正在製作中，一部是由宮崎駿執導的《你想活出怎樣的人生？》，另一部則是宮崎駿的兒子宮崎吾

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