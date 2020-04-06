吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 副刊版 2020/04/06 分享： 製作過多部著名動畫的吉卜力工作室近年動作頻頻，除了將多套宮崎駿的作品於Netflix上架，今年也宣布將有兩部新電影正在製作中，一部是由宮崎駿執導的《你想活出怎樣的人生？》，另一部則是宮崎駿的兒子宮崎吾 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 2020/04/04 草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 2020/04/03 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 2020/03/31 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 梵蒂岡博物館避疫關閉 開放7大展館虛擬遊覽 2020/03/30 梵蒂岡博物館避疫關閉 開放7大展館虛擬遊覽 橫濱水族館分享休館動物短片 企鵝白鯨天然呆片段瘋傳 2020/03/28 橫濱水族館分享休館動物短片 企鵝白鯨天然呆片段瘋傳 日本 電影 廣告 廣告 宮崎駿 便利店 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入