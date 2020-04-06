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人行定向降準 助中小企疫下營運

評．析．天下版 2020/04/06

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中國人民銀行上周五收市後宣布，分2次定向降準，合共把存款準備金率下調1個百分點，放水4,000億元人民幣。

事實上，外界雖早預期內地出招放水，但與3月中旬「普惠金融定向降準」不同，今次定向降準明顯主打中

...

撰文 : 傲龍天

欄名 : 交易講場

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