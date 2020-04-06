人行定向降準 助中小企疫下營運 評．析．天下版 2020/04/06 分享： 中國人民銀行上周五收市後宣布，分2次定向降準，合共把存款準備金率下調1個百分點，放水4,000億元人民幣。 事實上，外界雖早預期內地出招放水，但與3月中旬「普惠金融定向降準」不同，今次定向降準明顯主打中 ... 撰文 : 傲龍天 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 交易講場 - 滙豐股東折衷要求 以股代息可取 2020/04/04 滙豐股東折衷要求 以股代息可取 交易講場 - 滙豐響警號 高息股自製長糧有風險 2020/04/03 滙豐響警號 高息股自製長糧有風險 交易講場 - 滙豐停派息揭監管風險 宜遷冊回港 2020/04/02 滙豐停派息揭監管風險 宜遷冊回港 交易講場 - 滙豐派息遭道德綁架 須據理力爭 2020/04/01 滙豐派息遭道德綁架 須據理力爭 交易講場 - 盈富疫市吸資 為無差別沽貨論平反 2020/03/31 盈富疫市吸資 為無差別沽貨論平反 疫情 新冠肺炎 中國 中國人民銀行 降準 經濟 銀行 人民幣 金融 PMI 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入