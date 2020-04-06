疫後經濟多路不通 救市錢從何來？

新型冠狀肺炎疫情持續多月未有平緩迹象，最近每天都有雙位數確診個案，陰霾處處，特區政府連忙出招，「限聚令」之後是「關閉令」，關閉酒吧、卡拉OK及麻雀館等。

美港經濟模式 救市選項有限

在疫情肆虐及各種禁令下，市面一片蕭條，企業執的執、裁員的裁員。連洲際酒店都以大裝修之名遣散全體員工，是很響亮的警號。在惡劣疫境下，特區政府除了要盡快推出第二輪「抗疫防疫基金」來「撑企業，保就業」外，還必須果斷地推出宏觀救市方案來刺激經濟。

可是，特區政府的可行選項並不多。我最近閱讀了布朗大學（Brown University）國際經濟學教授馬克布烈斯（Mark Blyth）刊於《外交》雜誌（Foreign Affairs）的文章The US Economy is Uniquely Vulnerable to the Coronavirus，指出在疫情打擊下，美國的經濟增長模式顯得特別脆弱，救市選項也不多。我認為借鑑香港，情況雷同。

相對德國等歐洲國家，香港與奉行自由市場的美國情況更為類近。文章指出，雖然美國有很多出口產品和服務，但基本上是依賴個人消費來推動經濟增長。美國人喜歡享受，靠簽卡、借貸來消費、買樓、買車，美國人及美國家庭均普遍負債，然後靠工資來抵債。可是，美國疫情慘重，目前已有八成州份實施居家隔離令，失業率急升至百分之二十，試問沒有收入哪來消費，美國經濟飽受重創，特朗普政府只能推出二萬億美元救市方案，支援航空業等，又和特區政府一樣，向人民直接派錢。可是，有評論指二萬億美元僅能救市一星期，可見美國經濟堪虞。

不同於美國，德國設有完善福利網，同時是製造業大國，以貿易及出口為主，靠全球經濟來鞏固內部經濟增長，因此，德國的抗逆措施集中保企業，而不是補工資。

泛民窮追猛打 難靠基建翻身

香港的經濟模式則與美國相近，依賴基建、地產及金融來推動增長。自從90年代港督衛奕信推出玫瑰園計劃、興建赤鱲角新機場，到時任行政長官曾蔭權於2007年《施政報告》中提出《十大建設計劃》，即港珠澳大橋、沙中綫、西九文化區、高鐵等「十大基建」，再到林鄭月娥建議的「明日大嶼」填海計劃，均是以政府投資基建項目來帶動整體經濟發展。

可惜立法會長期爭拗不斷，泛民議員一直對基建項目窮追猛打，特區政府未來再企圖靠基建翻身形同妄想。

仇中情緒高漲 自由行難再打救

金融業的人均生產總值雖然高，但金融業屬高端行業，就業人數少，即使持續保有優勢，但財富只聚於少數人之手，未能惠及基層市民，遑論撑起整體經濟。

2003年「沙士」一疫後，時任行政長官曾蔭權推動「自由行」刺激經濟，當時他說「香港想窮唔得窮」。可是在反修例風波後，香港仇中情緒高漲，傷及內地人民感情，即使今次疫情過去，我們也不能像「後沙士」年代那樣，靠「自由行」打救了。

靠科技撑經濟又如何？可惜香港的科技發展起步甚遲，而且缺乏配套。雖然行政長官林鄭月娥上任後投資千億推動科技，包括於落馬洲河套地區興建港深創新及科技園，可是該項目僅佔地87公頃，規模有限。

最近單是長期停課搞網上教學，也鬧出各種配套支援不足問題，可見靠科技撑經濟仍然路遙。

雖然有謂蹺唔怕舊，但以香港的情況看來，上述舊蹺路路不通，特區政府必須加倍努力，挖空心思，跳出框架，找出全新的宏觀經濟措施來推動疫後經濟發展。

分直接間接影響行業 共度難關

短期救市措施方面，推出第二輪「抗疫防疫基金」已是逼在眉睫。我認為特區政府要在各行各業中，區分出「直接受影響」及「間接受影響」的行業，提出針對性賠償或津貼，累計出「基金」所需金額。

我在上周四（4月2日）與政務司司長張建宗會面，提出了18項建議，包括調低利得稅及薪俸稅，全面寬免未來兩年的差餉、免收各類政府牌照費、要求業主減租、暫停強積金供款、補償酒吧食肆、資助補習社及教育中心、支援旅遊批發物流業界及服務行業、協助外傭中介公司等等。希望特區政府接納我的建議，協助業界度過難關，急救廣大打工仔生計。

2019年香港本地生產總值為2.87萬億港元。若如行政會議召集人陳智思所言，特區政府或需要再關閉更多場地、行業，可能影響香港本地生產總值百分之七十，那麼特區政府需預留2萬億港元來救市，這對特區政府來說將會是個大難題。錢從何來？

美元是國際儲備貨幣，在疫市下不跌反升，美國政府開動印鈔機便解決問題。可是香港不同，我們受限於聯繫滙率，每7.8港元都要1美元支撑，若濫印港元，聯繫滙率會走向弱勢，甚至遭到狙擊。

回顧香港的經濟模式，由二戰後的轉口港，發展到輕工業模式，再轉變到以基建及服務業為主，能提供高端金融專業服務，也有養活大多數人的旅遊服務，走到今天一點不易。

可惜的是，回歸20多年來，每年的財政預算案只是照單執藥、分配資源，卻沒有哪位財政司為香港的經濟發展模式做過深刻檢討及研究，也沒提出過經濟大藍圖，沒發掘過新動力。到現在遇上史無前例的嚴峻逆境，便顯得相當脆弱。

▲ 新型冠狀肺炎疫情持續多月未有平緩迹象，推出第二輪「抗疫防疫基金」已是迫在眉睫。（資料圖片）