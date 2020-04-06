社交隔離證有效 戰綫拉長礙經濟

眨眼間，已經進入第四個月，疫情瞬間已令各國陷入經濟及民生深度的衝擊。很多歐美各國已經陸續對居民限制外出聚集及實行停課、停市等措施。

美國自由國度 淪物資「海盜王」？

意大利西班牙等民主國家以往人流如鯽的大街早已虛空，市民強制留在室內及避免外出的措施，猶如戰爭緊急狀態，連外出和看病的自由也幾乎被掠奪。英美也逐步加強封鎖國民起居出外的自由，但敢言的醫護人員想爭取最卑微的保護衣物的發言自由，也被當局滅聲，實為民主國家虛有其外之恥。

可惜美國的自由國度非但沒能力統領各州、省聯手抗疫，還有國會議員將焦點聚焦在病毒發源地及中國疫情缺乏透明度及追究病毒由哪裏傳進美國的責任；更有報道指美國在採購防護裝備工作上，以高價「截劫」其他國家訂購物資。其中一批逾原定供柏林使用的中國防疫物資，被「海盜王」臨時轉運往家鄉。

加拿大啞忍美國多年，今次亦因中國運送的防疫物資被強迫高價撈走到美國，剛完成隔離的總理杜魯多，也表示看不過眼，揚言會「反擊」。縱然現時可謂由特朗普「一手造成」的全世界的病毒確診第一大國，死傷枕藉，紐約國家級醫院變成戰地醫院，醫護哭求最基本的醫護設備等「高顏值」新聞充斥，其支持度直至這星期才有較明顯的跌幅。他的堅靭支持度，正正反映國民在人心虛怯的抗疫期，更需要總統帶領他們「走出國難」，亦有可能是選民支持特朗普能帶領美國重拾「大美國主義」及對待中美關係的不屈服性格，但持續疫情失控必然顯露政府領導的粗疏及不滯，長遠影響其支持度及政權穩定，其他國家的情況亦一樣。

國際疫控排名 英國第1中國50？

根據Global Health Security Index 2019，美國剛拿了全球面對公共衞生突發事件及疫症控制的首位，而排在前列的都是我們熟悉的歐美國家，中國則50前列不入。值得一提，全球最有效率控制疫情的國家是英國。經此一疫，筆者很想知道這些所費不菲的報告是否要質疑一下自己存在的價值呢？

相信近日大家也有看過一幅多個國病例從100個案躍升的折綫圖，減少外出及社交聚集等嚴格措施，令疫情曾急速擴散的意大利，確診個案經過四星期的膨脹式上升後，開始有緩和的迹象，每日新增人數回落至4,000左右，法國及德國亦有類似情況出現。足證社交隔離是重要控制措施，但其效果則往往要兩到四星期才顯現。

在醫療系統的承受能力方面，德國則一枝獨秀，在眾歐州國家之中，死亡率最低，而意大利及西班牙仍然是歐洲國家中疫情最嚴重者，兩國的感染死亡率亦遠超平均數。

無病徵患者傳播鏈 不能忽視

至於整體發病率，從確診數字來看根本無從考究。美國專家按最新研究推斷，純粹呼氣、說話或已可播毒。根據最新數字，內地本月首兩天的患者多達六成無病徵，香港至今則有14%確診者無病徵。另外，冰島也正就新型冠狀病毒作大型檢測，大約一半感染者沒有病徵。

一些已淪陷國家，由於連有病徵的患者也無暇照顧，根本無法得知實際無病徵的患者是多少，雖有研究指出這些無病徵患者可能播毒的能力較弱，但其感染鏈實在不能忽視。這亦可能是香港一些找不到源頭個案的原因，但因病人帶病毒而不自知，往往追蹤病源也較難。

「劑牙膏式」停業 或難杜絕疫情

由於個案增加，香港最近加強了對社交隔離的控制，除了停課以外，現在酒吧戲院按摩一類顧客會有較長時間緊密接觸的場所已停業，公共康樂設施也已關閉。政府「劑牙膏式」的暫停較高危感染行業，是避免一刀切令飲食業及零售業完全停擺，但局部切斷社交聚會，未必可以達到杜絕疫情的目標，也令人批評不夠進取，唯一可取的，是令市民生活受影響的程度相對較低地減慢傳播鏈，及減低公院醫護短時間爆煲的風險，也可能減低整體港人患病率及死亡率，但戰綫則無奈加長，香港人要守得住長時間「戰鬥狀態」，衞生防護人員亦不能鬆懈。

而拉長戰綫的代價，必定是今年經濟衰退及各行業的影響，抗疫基金必須加碼，為最受影響的零售行業提供協助，政府亦應考慮暫緩交稅，提供免息貸款協助中小企，支援失業人士或停職無薪者，及成立失業援助金等為各行業階層度過難關。（文章只代表個人立場）

▲ 政府「劑牙膏式」的暫停較高危感染行業，是避免一刀切令飲食業及零售業完全停擺，但局部切斷社交聚會，未必可以達到杜絕疫情的目標。（資料圖片）