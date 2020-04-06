財爺籲做好準備 10月才見曙光？ 政府加碼保就業措施 或本周公布 政治版 2020/04/06 分享： 在疫情困境下，大家都想知何時見曙光。財爺陳茂波昨日提醒，企業和個人宜及早為未來6個月經濟情況可能還未能扭轉，做好準備。換言之，大家或要捱到10月。 正因認為疫情對經濟打擊大，港府要加大力度撑企業、保就業 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 各行業重創 陳茂波促發展商減租 今日 各行業重創 陳茂波促發展商減租 最新專欄文章 更多 企業生存「3難」 林鄭針對性出招 2020/04/03 企業生存「3難」 林鄭針對性出招 疫下立會選戰 建制促延期可行？ 2020/04/02 疫下立會選戰 建制促延期可行？ 次輪抗疫基金 聚焦3類受惠者 2020/04/01 次輪抗疫基金 聚焦3類受惠者 港府新抗疫基金 哪些行業受惠？ 2020/03/31 港府新抗疫基金 哪些行業受惠？ 疫情打擊經濟 超越08年金融海嘯？ 2020/03/30 疫情打擊經濟 超越08年金融海嘯？ 陳茂波 傅流螢 疫情 新冠肺炎 經濟 美國 肺炎 零售 發展商 失業率 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入