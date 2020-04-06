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財爺籲做好準備 10月才見曙光？

政府加碼保就業措施 或本周公布

政治版 2020/04/06

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在疫情困境下，大家都想知何時見曙光。財爺陳茂波昨日提醒，企業和個人宜及早為未來6個月經濟情況可能還未能扭轉，做好準備。換言之，大家或要捱到10月。

正因認為疫情對經濟打擊大，港府要加大力度撑企業、保就業

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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