在疫情困境下，大家都想知何時見曙光。財爺陳茂波昨日提醒，企業和個人宜及早為未來6個月經濟情況可能還未能扭轉，做好準備。換言之，大家或要捱到10月。

正因認為疫情對經濟打擊大，港府要加大力度撑企業、保就業

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