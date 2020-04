網上造謠凌虐狠毒 全民痛擊莫遲疑

「謊言說一千遍就成真」,造謠已成世界殺傷力最大的武器之一!新冠肺炎疫情不斷升溫,網上出現大量假消息,令原本惶恐的民眾更恐慌,還有不斷的網上起底、抹黑和煽動暴力。我們早前已再三呼籲,政府必須拿起決心,盡快強力打擊這些劣行,市民亦切勿胡亂轉發,成為幫兇,而各個界別丶尤其傳媒工作者,亦要齊心攜手,煞止這股狠毒的歪風。

虛幻真相效應 學者倡SIFT分辨

香港有規模的傳媒機構日前發聲明,批評一些網民對警員、藝人、記者和企業進行網絡起底,將其及家人資料放上網,恐嚇對方收聲,並抹黑或煽動暴力攻擊企業,要求政府行動,嚴正執法。事實上,亦有網民在社媒設專頁,疑冒認警方,甚或非法披露警員資料,不斷散播仇警和煽動襲警言論,做法狠毒。

網上造謠,絕對是大殺傷力武器,一些網民以為祭出言論自由的大旗,便毋須為網上言論負責,加上網絡無遠弗屆,警方難以追蹤,令他們變得肆無忌憚。一些別有用心的人更肆意利用謠言的惡毒魔力,如納粹德國宣傳部長戈培爾(Joseph Goebbels)曾說過:「謊言說一遍,永遠都是謊言,但謊言說一千遍,就會成為真相。」在別有用心或者不負責任社媒的助燃下,網上假消息比瘟疫擴散得更快。

謊言變真理,心理學家稱之為「虛幻真相效應」(illusory truth effect),是一種認知偏誤(cognitive bias)。當人思考時,不自覺地按照個人立場去處理資訊,認同的縱有疑點,只要不斷重複,就傾向當真。至於跟自己立場相反的資訊,會視而不見,甚至斷章取義,扭曲成為錯誤資訊。

當前多國實施封城,許多民眾在家隔離,靠手機和社媒互傳信息。如何在社媒消息中分辨真假?美國網絡素養專家Mike Caulfield倡議「SIFT」技巧,即停一停(Stop),然後調查消息來源(Investigate the source),再尋找更可信而具權威的傳媒報道印證(Find trusted coverage),並追查原文出處(Trace claims to their original context)。

這方法或許未必可讓市民完全掌握竅門,但至少在接收網上信息時,會以更審慎態度處理而不會即時胡亂轉發。要分辨假消息,實有賴社會各界,包括新聞界同業一起出力,憑着專業知識作出判斷,核實是假消息,應立即揭露。

在審慎查證消息真偽後,真的才轉發;若是假的,應有機制要求發文者作出更正和澄清,這需要社媒配合,在原文大字標題加上「假新聞」的標籤,以正視聽,而落實須政府跟社媒交涉。如一旦發現自己誤傳假消息,個人也須負責,馬上予以澄清。

設新部門打假 各界傳媒齊推動

單靠坊間及市民提高警覺並不夠,還須政府加強執法和檢控,才能起阻嚇作用。若現行法例有不足處,應盡快修例或立法,並動用足夠資源,成立新部門,針對網絡造謠幕後黑手,切勿因憂慮被指箝制言論而猶豫。法國和德國在制定反假新聞法,在新聞自由、人權保障和公眾利益之間取得平衡,從而避免別有用心人士透過政治操作而散播假新聞和仇恨言論,激化社會矛盾,添煩添亂。如果情況嚴重的,應對網上黑手予以嚴懲。上述文明先進國家,已有例可援。

打壓網上造謠和欺凌刻不容緩,政府除要嚴正執法、考慮修改法例或立法、成立有效新部門應對外,也要促進各個界別人士、新聞界團體合作,決心糾正歪風。

責任編輯:劉婉雯