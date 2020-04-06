網上造謠凌虐狠毒 全民痛擊莫遲疑

「謊言說一千遍就成真」，造謠已成世界殺傷力最大的武器之一！新冠肺炎疫情不斷升溫，網上出現大量假消息，令原本惶恐的民眾更恐慌，還有不斷的網上起底、抹黑和煽動暴力。我們早前已再三呼籲，政府必須拿起決心，盡快強力打擊這些劣行，市民亦切勿胡亂轉發，成為幫兇，而各個界別丶尤其傳媒工作者，亦要齊心攜手，煞止這股狠毒的歪風。

虛幻真相效應 學者倡SIFT分辨

香港有規模的傳媒機構日前發聲明，批評一些網民對警員、藝人、記者和企業進行網絡起底，將其及家人資料放上網，恐嚇對方收聲，並抹黑或煽動暴力攻擊企業，要求政府行動，嚴正執法。事實上，亦有網民在社媒設專頁，疑冒認警方，甚或非法披露警員資料，不斷散播仇警和煽動襲警言論，做法狠毒。

網上造謠，絕對是大殺傷力武器，一些網民以為祭出言論自由的大旗，便毋須為網上言論負責，加上網絡無遠弗屆，警方難以追蹤，令他們變得肆無忌憚。一些別有用心的人更肆意利用謠言的惡毒魔力，如納粹德國宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）曾說過：「謊言說一遍，永遠都是謊言，但謊言說一千遍，就會成為真相。」在別有用心或者不負責任社媒的助燃下，網上假消息比瘟疫擴散得更快。

謊言變真理，心理學家稱之為「虛幻真相效應」（illusory truth effect），是一種認知偏誤（cognitive bias）。當人思考時，不自覺地按照個人立場去處理資訊，認同的縱有疑點，只要不斷重複，就傾向當真。至於跟自己立場相反的資訊，會視而不見，甚至斷章取義，扭曲成為錯誤資訊。

當前多國實施封城，許多民眾在家隔離，靠手機和社媒互傳信息。如何在社媒消息中分辨真假？美國網絡素養專家Mike Caulfield倡議「SIFT」技巧，即停一停（Stop），然後調查消息來源（Investigate the source），再尋找更可信而具權威的傳媒報道印證（Find trusted coverage），並追查原文出處（Trace claims to their original context）。

這方法或許未必可讓市民完全掌握竅門，但至少在接收網上信息時，會以更審慎態度處理而不會即時胡亂轉發。要分辨假消息，實有賴社會各界，包括新聞界同業一起出力，憑着專業知識作出判斷，核實是假消息，應立即揭露。

在審慎查證消息真偽後，真的才轉發；若是假的，應有機制要求發文者作出更正和澄清，這需要社媒配合，在原文大字標題加上「假新聞」的標籤，以正視聽，而落實須政府跟社媒交涉。如一旦發現自己誤傳假消息，個人也須負責，馬上予以澄清。

設新部門打假 各界傳媒齊推動

單靠坊間及市民提高警覺並不夠，還須政府加強執法和檢控，才能起阻嚇作用。若現行法例有不足處，應盡快修例或立法，並動用足夠資源，成立新部門，針對網絡造謠幕後黑手，切勿因憂慮被指箝制言論而猶豫。法國和德國在制定反假新聞法，在新聞自由、人權保障和公眾利益之間取得平衡，從而避免別有用心人士透過政治操作而散播假新聞和仇恨言論，激化社會矛盾，添煩添亂。如果情況嚴重的，應對網上黑手予以嚴懲。上述文明先進國家，已有例可援。

打壓網上造謠和欺凌刻不容緩，政府除要嚴正執法、考慮修改法例或立法、成立有效新部門應對外，也要促進各個界別人士、新聞界團體合作，決心糾正歪風。

責任編輯：劉婉雯