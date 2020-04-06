瘧疾藥羥氯喹可遏病毒？

羥氯喹（hydroxychloroquine）是抗瘧疾藥Plaquenil的化學名稱，新冠病毒疫情爆發後，羥氯喹被發現對抑制病毒有一定效果。

不過，具體療效尚在研究階段，醫學界未有結論。不過，多國未等結

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