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瘧疾藥羥氯喹可遏病毒？

國際版 2020/04/06

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羥氯喹（hydroxychloroquine）是抗瘧疾藥Plaquenil的化學名稱，新冠病毒疫情爆發後，羥氯喹被發現對抑制病毒有一定效果。

不過，具體療效尚在研究階段，醫學界未有結論。不過，多國未等結

...

欄名 : 知識庫

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