瘧疾藥羥氯喹可遏病毒？ 國際版 2020/04/06 分享： 羥氯喹（hydroxychloroquine）是抗瘧疾藥Plaquenil的化學名稱，新冠病毒疫情爆發後，羥氯喹被發現對抑制病毒有一定效果。 不過，具體療效尚在研究階段，醫學界未有結論。不過，多國未等結 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 美確診佔全球1/4 未來1周更嚴峻 今日 美確診佔全球1/4 未來1周更嚴峻 吹捧瘧疾藥抗疫療效 特或親試用 今日 吹捧瘧疾藥抗疫療效 特或親試用 德斥美「橫刀奪罩」 華府否認 今日 德斥美「橫刀奪罩」 華府否認 最新專欄文章 更多 戴口罩阻傳播源頭 有助防疫？ 2020/04/04 戴口罩阻傳播源頭 有助防疫？ 甚麼情況下 年輕患者高危？ 2020/04/03 甚麼情況下 年輕患者高危？ 為何要提高檢測量？ 2020/03/30 為何要提高檢測量？ 社交距離應多遠？ 2020/03/28 社交距離應多遠？ 英酒舖禁足期可營業 酒類列必需品 2020/03/26 英酒舖禁足期可營業 酒類列必需品 疫情 美國 治療 法國 印度 化學 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入