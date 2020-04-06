Microsoft Azure 以 AI知識發掘技術 協助企業作出理想決策

Microsoft 的雲端服務平台 Azure，具備多項與 AI 相關的科技，其中用於知識發掘 （Knowledge Mining） 的技術，在大數據年代能有效協助企業處理大量數據，並在短時間內從中取得具意義的資訊加以分析。這些數據分析結果能幫助企業作出更全面，更理想的商業決策，加快在市場發展的步伐，把握更多商機。

AI 處理數據三步曲

從前，企業都是依靠人手對海量的資料進行分析，並從中抽取具意義的數據來幫助決策。儘管有時也會應用到OCR （文字辨識） 技術來加快整個分析過程，惟面對日益增加的數據及多樣化的資料時，單純的OCR 技術顯然已追不上發展速度。現在，企業透過Microsoft Azure 的AI技術，只需三個步驟便可精準地分析相關數據並得出結果。首先，AI 會在雜亂無章兼各式各類的資訊中，提取 （Ingest） 企業所需的數據進行分析，並從中取得數據間的關係，繼而豐富 （Enrich） 數據的意義，最後自動 （Automation） 為企業輸出所需結果。

第三方研發工具

除數據分析外，企業亦可透過 Microsoft Azure 的核心技術來研發不同的服務，以縮短開發過程，專注為客戶提供更優質的解決方案。從事協助企業數碼轉型的 KBQuest便透過Microsoft Azure 研發出知識發掘 （Knowledge Mining） 產品 Ai-Knowie，專門為客戶處理龐大數據。本地網貸平台 MoneySQ便是採用Ai-Knowie的用戶之一。

透過 Ai-Knowie人工智能批核，客戶提交的申請文件，例如銀行月結單，住址證明，工作證明等等，即使數據分散在多行多頁，均會被井井有條地提取，並加以分析，從而判斷客戶收入是否穩定、有沒有過多貸款以及不良消費習慣，最後自動作出批核及放款。若客戶提供的文件不足或過往記錄有問題，Ai-Knowie亦會提出建議，要求客戶追加文件或讓工作人員再次進行審批。對 MoneySQ而言，自動化的信貸批核不但有助釋放人力資源，亦可對客戶的紀錄進行深度分析，減小人為的錯判。

▲ Microsoft Azure可按需要提取及分析各類數據。

▲ 透過 Ai-Knowie 的AI 技術，月結單中的資料可被精準提取，再加以分析。

分析各種各樣數據

數據多樣化，一直為企業帶來沉重的分析壓力。以足球勁旅皇家馬德里為例，它的球迷遍及全世界，面對如此離散及文化背景不同的球迷，球隊從前難以分析當中的數據來制定適合球迷的活動、計劃及產品。現在，球隊借助 Microsoft 的 AI 技術，球迷到場觀看球賽、上網瀏覽球隊消息、購買球員相關商品，甚至是全球媒體的報道等等，均可對其進行數據搜集及分析，繼而為不同地區的球迷制定更個人化的服務，這直接令皇馬的球迷人數增加了近 4 倍，也提升了他們對球隊的歸屬感。

▲ Microsoft Azure可融合圖像、語言、語意的辨識工具，對數據加以分析，取得更實用結果。

支援龐大數據

無論 AI 如何先進，也需為它提供數據，才能有所發揮，正如科技英語名句「Great AI needs Great Data」。Microsoft Azure 配置了 SQL Database Hyperscale 技術，可應付高達 100TB 的數據。實際測試中，Microsoft Azure 更可於約 7 分 50 多秒便完成 50TB 的數據還原，這意味著即使面對涵蓋無數視頻、圖像、語音，以至其他新型數據格式的大型數據庫，Microsoft Azure 也能輕鬆自如地進行AI 數據辨識工作。

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Azure Cognitive Search的功能和應用。

（資料由客戶提供）

