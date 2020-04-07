口罩不夠，會變成戰爭物資，以後要嚴控必須有本土生產。那因為全球最大橡膠生產地馬來西亞減產，安全套產業是否也要準備進一步國產化？

疫情期間，安全套被形容為家居生活其中一個硬需求，否則，那個笑話是：幾年之後幼稚園會發現很多學生都是同年同月生。

問題是，中國對安全套需求那麼大，每年起碼用上超過一百億個，為甚麼還要靠那麼多入口的國際套？中國不生產套套嗎？

當然有生產，但市場佔有率方面，國際牌子還是佔超過八成。於是問題變成：中國用家，為甚麼就不習慣用國產牌子？

主要是國際牌子早着了宣傳先機，在品牌信任度上，大大拋離了國產牌子。特別是現在最有名的國際牌子，比較早就投入中國市場陣地，上架渠道弄得最全面（這類產品的市場推廣費用驚人），而且是剛好切合中國其時相對開放安全套應用的時機（以前連廣告都不准賣，因為是計生用品，以及早年不容許涉及性行為的產品作宣傳），早早就打下品牌效應。而它近十多年在互聯網及近年在社交媒體上的別具創意的宣傳，也確實令人留有更深印象。

相比之下，國產一堆牌子，名字叫：名流、大象、陌陌，單看包裝和牌子名，確是令人皺眉。從消費心理而言，國際牌子幾十塊錢一包，相比起國產牌子可能貴一些，但若果能給到一種信心保證，那這十多二十塊錢的差別就不算大。

更重要是，由於國產品牌識別度不高，質素也沒保障，根本分不清哪牌子可信。不少低端產品，也確是以「裸套」（沒包裝）形式，由小廠以幾分錢至一毛錢的低價把大廠次貨收購，自行包裝再推出市面，從健康到避孕功能方面都有根本的問題。