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低脂植物牛油

副刊版 2020/04/07

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Bonnie問：「植物牛油是不是很多反式脂肪嗎？不宜多用。」

我說：「沒錯，應該盡量減少，畢竟，反式脂肪會增加體內的壞膽固醇，同時地，又會降低好膽固醇。一般來說，愈硬的植物牛油，所含的反式脂肪會較多，因為反式脂肪是氫化過程所產生的物質，而這個過程會將牛油變硬，因此，若果要選植物牛油，選軟滑的較佳。」

她說：「你剛介紹的那款日本較低脂植物牛油好像很吸引。」

我說：「大部分植物牛油也有反式脂肪，我上星期在臉書上載的那款，每一百克有一點一克反式脂肪，一般塗兩片方包會用上十克，即兩茶匙植物牛油已經足夠，當中只有零點一一克的反式脂肪，根據世界衞生組織建議，以一位需要二千卡的成年人為例，每日可容忍的攝入量是二點二克，所以這分量其實很低，而且，那種較低脂的牛油，熱量比普通的脂肪少了一半，十分適合愛牛油香的減磅戰友！而且，對於愛甜品的減磅戰友來說，用較低脂植物牛油作為食材，可製作低卡甜品，作為減肥期間的開心食物，是十分重要的。」

Bonnie仍然說：「聽到植物牛油總有點怕！」

我揶揄她：「如果真的要擔心，少吃蛋撻更重要，一個蛋撻，已有約一點五克反式脂肪呢！」

她驚訝地喊道：「吓……」

撰文 : 黃凱詩

欄名 : 營營樂樂

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