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Google藝術與文化 足不出戶欣賞各國博物館珍藏

副刊版 2020/04/07

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新冠肺炎疫情持續升溫，各國禁止群眾聚集活動，藝文活動亦無一倖免，博物館和展覽統統緊急關門。幸好，世界各國博物館及藝術機構與「Google藝術與文化」合作，讓大家足不出戶即能參觀展覽，欣賞絕世藝術品。

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欄名 : 旅事通

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