Google藝術與文化 足不出戶欣賞各國博物館珍藏 副刊版 2020/04/07 分享： 新冠肺炎疫情持續升溫，各國禁止群眾聚集活動，藝文活動亦無一倖免，博物館和展覽統統緊急關門。幸好，世界各國博物館及藝術機構與「Google藝術與文化」合作，讓大家足不出戶即能參觀展覽，欣賞絕世藝術品。 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 2020/04/06 吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 2020/04/04 草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 2020/04/03 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 2020/03/31 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 梵蒂岡博物館避疫關閉 開放7大展館虛擬遊覽 2020/03/30 梵蒂岡博物館避疫關閉 開放7大展館虛擬遊覽 疫情 新冠肺炎 英國 展覽 意大利 東京 紐約 Google AR 博物館 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入