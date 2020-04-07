抗疫錯而能改 中國經驗值得借鏡

中國是全球新冠肺炎爆發最早的國家。今年1月首三星期，疫情急轉直下，迅速顯出失控勢頭，但強勢攻堅後終現轉機。

訓誡李文亮不妥 已糾正錯誤

盡管不少評論指中國沒有及時通報疫情，中國自1月確定了是新型冠狀病毒引起後，已很快便通報了病毒的基因圖譜，世界各地的專家即可憑此開發檢測工具。可惜盡管如此，而且中國內地疫情的嚴重性亦早已公諸於世，西方媒體卻一方面指摘中國封城隔離疫情，另一方面又不提點自己的國家早作準備，以免重蹈中國大規模爆發的覆轍，以致落得歐美今天的局面。

中國誠然在早期是犯了一些錯誤。但早期對此病毒並不了解，判斷錯誤不足為奇。武漢警方訓誡李文亮醫生固然不妥，但中國畢竟糾正了錯誤。

關鍵時刻果斷封城 建醫院救人

更重要的是：中國在關鍵時刻果斷傾一國之力，力挽狂瀾之既倒，先後封了湖北多個城市，每城又分不同的小區限制人流，又大力宣傳抗疫的重要性。無人機、機械人、人工智能，都用上了；又在兩星期內建成了雷神山火神山醫院，另再建多所「方艙醫院」供輕症患者，以免他們流落街頭造成失救兼傳播病毒。

質疑聲縱多 經濟重啟是實情

大陸種種作為雖然都很貼地，卻被不少論者冷嘲熱諷。今天中國已成功扭轉疫情，不少省市多天沒有新增個案尤其是本土新增個案。當然很多人仍然選擇不相信大陸可以這樣成功。

有人質疑大陸的數據會不會刻意隱瞞，但大陸如今已重新啟動經濟。3月份中國製造業採購經理指數（PMI）為52，比2月回升16.3個百分點。非製造業商務活動指數則升上52.3，回升幅度達22.7個百分點。綜合PMI產出指數為53，回升24.1個百分點。

中國國家統計局官員表示，數據反映企業復工復產率比2月高，並不代表中國經濟運行已恢復正常水平。這固然是實情，但復工復產復市都是恢復正常的必由之路。如果疫情仍未受控，中國不會貿然重啟人流，再觸發另一波疫情的爆發。

新冠肺炎的持續受控，有賴認真堵截輸入個案，不讓任何漏網之魚在社區播毒。筆者樂見大陸多個大城市已採取認真定點隔離、全面檢測抵埗人士。

全面封殺輸入個案 港府錯失良機

筆者對香港對輸入個案暴增並引發本土個案大感無奈。筆者一直反對「家居隔離」這危險做法，認為是疫情失控的元兇。香港住宅多為小單位，本來就容易交叉感染，何況港人本來就並非以自律或擅長為他人着想見稱。

早前有一段時間本土感染已息止，本來就應乘勝追擊，全面封殺輸入個案，可恨當時特區政府錯失良機，不肯定點隔離抵港人士。如今累及街坊，且有外傭因僱主外遊後帶病返港而染病。

定點隔離、全面檢測28天內曾訪疫情嚴重的抵港人士是控制新冠肺炎、重啟經濟的必不可少的手段。但特區政府卻對入境人士放軟手腳，對本港人士正常生活嚴控的辦法。這策略已證明行不通。

相反，大陸採取「對高風險入境人士定點隔離、全面檢測，並對本地人士正常社交和經濟活動逐步重啟」的策略。是以大陸經濟復甦可期。

善用中國控疫經驗 救市才有意義

今天歐美疫情嚴峻源於沒有好好善用中國控制疫情的經驗，但如果能即時痛改前非，參考中國的經驗，果斷帶領全民做應該做的事情，經濟和社會都應可在數月內逐步開始重新啟動。如此，救市措施才有意義。否則曠日持久，生產停頓，縱使以兩萬億美元救市最終亦只會造成惡性通脹，非常危險。

▲ 中國在關鍵時刻果斷傾一國之力，力挽狂瀾之既倒，先後封了湖北多城，又分不同小區限制人流；兩周內建多所醫院，免患者流落街頭失救兼播毒。（新華社圖片）