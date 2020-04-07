抗疫持久戰 口罩供應及早規劃

港人要有準備未來365天都要戴口罩？港大微生物學系講座教授袁國勇接受本報專訪時如此預警，並指疫情恐變季節性。隨着多國終認同戴口罩有效抗疫，港府今後更要做好長期規劃，確保環球搶購下仍能穩住供應，尤其是幸保不失的高規格醫療物資。

港產能未敷需求 港府責無旁貸

近日新冠肺炎新增確診個案似有回落，惟醫學界急忙提醒公眾，目前未許鬆懈。據袁國勇分析，疫情在長遠有可能演變成季節性疾病，冬天或會重臨，且因社區未具足夠群體免疫力，疫情甚至有可能來得更嚴重；研發出有效及安全疫苗前，公眾可能有需要全天候戴口罩，公私營機構也可派發防疫包。

疫情爆發初期，全城一罩難求，只能空羨慕部分近鄰，官方竟有口罩可派。今天本地口罩短缺略見紓緩，價格回落，部分港人甚至有餘力速遞物資支援歐美親友；但近期新加坡、美國，以至世衞無不轉軚，終認同口罩有助預防隱形病人於社區散毒，令口罩再次奇貨可居。

港府曾獲世衞讚賞遏制疫情擴散的措施「非常有效」，今後定要再接再厲，及早規劃穩定公眾防疫用品供應，特別是加強病毒檢驗後，公私營醫護及化學人員所需的專業物資。

首先，本港生產的口罩縱已逐步應市，防疫抗疫基金所資助的20條口罩生產綫，以及慈善組織獲商界支持改建的廠房等，也將於4、5月陸續投產，惟每條綫月均最多只能製作約200萬個，未敷全民長期戴罩自保所需。

多國如捷克、斯洛文尼亞已強制公眾戴口罩，環球爭相搶購，令即用即棄口罩所需的熔噴布原料，供應更見緊絀。本港有化學專家近期實測坊間口罩後，發現多達一半屬次貨，每每有肉眼難辨的洞孔。市面其實仍不缺可重用口罩，只是功效存疑，港府或可參考新加坡及日本，揀選派發質素有保證的產品，免卻基層和長者搜購口罩之苦。

歐美搶醫療物資 港可邊買邊造

再者，美國於09年豬流感後未有妥善補充聯邦戰略醫療儲備，故不論口罩抑或抗病毒藥等，皆未足以應付目前冠絕全球的疫情，遂有德國官員公開指控華府如「海盜」般半途搶截20萬個N95醫用口罩，反映歐美有多焦急。

據醫管局披露，本地公營醫院的N95僅餘約8周存量，袁指當局考慮以雙氧水氣霧消毒再用。重用N95只能解短期燃眉之急，當官方要長久抗疫，採購政策如出價或款式要求，都要更有彈性，且須按既有經驗反思口罩、保護袍、眼罩和面罩等儲備，應否由以豬流感高峰為基準計算，改回總量遠更高的沙士頂峰。

香港於新冠肺炎爆發伊始，總算蹣跚克服防疫物資短缺帶來的挑戰。眼下歐美正陷疫症深淵，各國爭購防疫物資，港府定要小心策劃，既可跟內地協調確保醫用物資供港，也可自行斥資生產最高規格的口罩，填補已耗用的儲備，以免抗疫前功盡廢。

責任編輯：陳靜芬