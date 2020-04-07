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新世界派1000萬個口罩 設35部口罩機嘟卡領取

行政人員版 04:00 2020/04/07

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口罩係防疫必需品之一，可惜供應至今仍緊張，唔少基層同長者都好徬徨。黛安最近收到好消息，指新世界發展本月底起將免費派發1,000萬個「Made in HK」口罩，佢哋會同8個非牟利機構合作，喺轄下指定中心設置自助口罩提取機，向預先登記嘅基層及弱勢社群派發輕觸式「口罩提取卡」，每星期「嘟」卡就可以領取1包（5個）口罩。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛同黛安分享，口罩係抗疫必需品，眼見不少市民頻撲及花費高昂買口罩，甚至有弱勢社群為慳錢而重用口罩，實在好心痛，所以今次為基層伸出援手，希望佢哋毋須活喺口罩匱乏嘅惶恐中。黛安了解過，新世界發展將陸續設置35部「自助口罩提取機」，免費派發口罩10星期至7月初，預計有超過4萬人受惠。

公關姊妹就補充話，自重新世界發展2月公布自家生產口罩後，首2條生產綫快將進行試產，另外2條生產綫亦將於5月投產。當全面生產後，估計每月可生產逾700萬個口罩；而喺4至6月期間，大部分自家生產口罩將用作捐贈用途，其餘供公司營運使用。黛安聽到有更多港產口罩真係好開心，尤其有咗呢啲「自助口罩提取機」，公公婆婆就唔使捱更抵夜排長龍咁辛苦了！希望其他好消息陸續有嚟。

本文轉載自《晴報

新世界發展將於4月底在8個非牟利機構轄下指定中心設35部自助口罩提取機，遍布全港。

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛（右）早前到生產口罩實驗室了解生產過程。

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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