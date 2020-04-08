近月若有體溫上升的情況，總不免會往疫情多想，但原來除了上呼吸道、肺炎或身體其他器官感染外，非發炎的原因亦可引致發燒。中醫認為非外感的發熱為「內傷發熱」，其發熱特點其實與外感發熱並不難區分。內傷發熱原因為身體氣血陰陽虛實失衡所致，這與感冒傷風並無關係。

要鑑別外感與內傷發熱，可見前者起病急，發熱體溫普遍較高，患者起病初時會有惡風怕冷感覺，並有身痛、咽喉不適或喘咳等症狀；內傷發熱反之起病緩慢，體溫上升程度不高，並且沒有上呼吸道的咽痛咳嗽等症狀。

中醫學指內傷發熱原因繁多，但可大致分為虛實兩大類。前者虛證，可理解為身體功能不足所引致的證候，其中可細分為氣虛、血虛、陰虛或陽虛證型。後者實症，成因包括肝鬱發熱、血瘀及濕邪困阻原因等。

虛證氣虛會伴隨症狀包括神疲乏力、少氣懶言，發熱情況常在勞累後發作或加重；血虛症常伴有面色蒼白無華、心悸不寧、婦女月經量減少，或有血崩情況；陰虛證發熱每於午後或晚間加重，並伴有手足心熱、口乾，晚間盜汗等；陽虛證見臟腑功能低下，胃口一般，大便便溏、神疲嗜臥等。

至於實證方面，肝鬱發熱者情緒抑鬱或易怒，自覺胸脅脹滿，熱勢會隨情緒波動而起伏；血瘀者身體痛有定處，膚色萎黃或皮膚甲錯；濕重者頭身困重，脘腹脹滿，不思飲食或渴不欲飲。

中醫要治療低燒，除了要參考西醫的診斷，排除內分泌及腫瘤所致的發燒，要辨證論治，按患者體質及病因虛實施治。大眾常誤會處理發熱只可依降溫清熱為唯一原則，但這每每導致熱勢反覆，歷久難癒。要解決低熱問題，最佳方法是中西醫互相合作，釐清發熱原因，按病及虛實證型施治，才能更好地退熱。如對以上內容有疑問，可向醫生或醫師查詢。