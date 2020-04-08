走在街上，目測上海表面上已回復正常狀態。路上行人仍戴着口罩，但之前嚴管的進入店舖或商場要測溫及亮綠碼，現在都不嚴控了。周末因為天晴，城市中的公園，還簡直有人滿之患。然後在這種公共場所，一個新現象出現了：外國人變成生人勿近。有小孩的家長說，一見到有外國人在身邊坐下，都寧願自己一家換位。收到另一個屋苑的業主群組截屏（對，現在不少屋苑住客都要加進一些微信群組中保持溝通），說要加強監管及舉報外國住客的行蹤。

食店坐下來，大家都漸漸鬆下口罩。打擊較大的餐飲業，生意都漸回來，但不少食客看了重新開業的那幾家連鎖店，則發覺它們都在疫後加價了。

一家知名的火鍋連鎖店，最被批評，一碗白飯，竟賣到七元（人民幣，下同），在內地算好貴。十五元一碟土豆，得幾片，算起來是一元半一片。總體算起來，平均漲價百分之六。說是食物材料和營運成本都貴了，加上少了餐飲酒水收入，只能加價求生。

上個月有一條新聞，總括疫情期間關掉的上海著名餐廳，都真有十多間。鬧得最大的，是當中有家酒庫藏酒特別出名的西餐廳，開在外灘古建築中，被業主通知三天後就要搬離，搞得餐廳措手不及，也引起不少的爭議，怎麼說趕人走就走？

數據而言，上海三月份的二手房價，月同比跌近百分之六，是全中國跌得最多的城市，也成為之前想買房的年輕朋友的話題。疫情就造就了終可入市上車的機會？

當一切像要默默返到正常，收到另一條叮囑不要鬆懈帖子，上寫：武漢解城禁，發現大部分由武漢去上海的高鐵都訂滿了。