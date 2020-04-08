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曼谷拉差達火車夜市休業 檔位全拆走消毒抗疫

副刊版 2020/04/08

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新冠肺炎疫情蔓延，泰國著名的shopping景點拉差達火車夜市（Train Night Market Ratchada）亦要休業，攤檔也全清空，盛景熱鬧不再。

泰國的確診人數已達2,000多人，泰國政府

...

欄名 : 旅事通

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