曼谷拉差達火車夜市休業 檔位全拆走消毒抗疫 副刊版 2020/04/08 分享： 新冠肺炎疫情蔓延，泰國著名的shopping景點拉差達火車夜市（Train Night Market Ratchada）亦要休業，攤檔也全清空，盛景熱鬧不再。 泰國的確診人數已達2,000多人，泰國政府 ... 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 Google藝術與文化 足不出戶欣賞各國博物館珍藏 2020/04/07 Google藝術與文化 足不出戶欣賞各國博物館珍藏 吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 2020/04/06 吉卜力動畫╳久石讓 為日本Lawson操刀童趣手繪廣告 草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 2020/04/04 草間彌生著名裝置展免費網上睇 感受聲與光衝擊 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 2020/04/03 墨爾本動物園停開 免費直播萌爆雪豹BB企鵝小隊 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 2020/03/31 Gundam聯乘Hello Kitty 日本別注版即日網上開售 旅遊資訊 新冠肺炎 曼谷 泰國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入