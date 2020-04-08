我們餘生，還有多少時間能和自己所愛的人（家人、友人或情人）在一起？去年一個西班牙的酒精品牌Ruavieja製作了一個獲獎的社會體驗廣告，名為「The time we have left」（我倆剩餘可相見的時間）。他們根據參與者輸入的資料，如：所愛者的年齡、距離、見面頻率等，利用演算法得出他們在餘生還能見面相伴的時間。例如一對中年好友，各有各忙、各有家庭，平均每年只見一、兩次，演算法計得他們餘生可見面相對的日子，其實只剩下三天零六小時。但諷刺的是，現代人卻在最後的四十年中，會花約六年的時間看電視、八年時間使用互聯網和十年時間去盯着熒幕。

人們都假設此生還有很多日子跟自己所愛的人一起過，但這個假設期限，往往遠低於我們實際情況，廣告片當中有幾對受訪者，在一生中其實只剩下數月或數天時間與對方相處。當屏幕很直白地打出那個短到令人嚇驚的餘生能相對數字時，人們面上出現了震驚或悲傷表情。廣告最後提醒大家：We need to see more of each other（我們需要彼此常見）。

當下這場新冠肺炎，令不少人驚覺生命原來比我們想像中脆弱。當「生存」比「生活」變成一個更大的命題時，我們才發現，以往生活中那些煩惱、執着、抓狂事，原來微小得像無病呻吟。現在，跟朋友遙距聊天時，我都會問：「疫症過後，最想做甚麼？」答案各異，但都是要「報復式」去旅行、吃大餐、逛街shopping等。而我的願望很簡單，都離不開人，因為生命無常，只想爭取和珍惜餘生多相見的日子：「可以同一班老友繼續話見就見、暢所欲言；可以再次跟朋友毫不忌諱地攬頭攬頸；可以帶肥媽繼續周圍食；可以再跟學生面對面天南地北；可以隨時見我喜歡見的人。」這些本是稀疏平常之事，卻成為我現時最卑微的願望。

這段日子，跟朋友遙距聊天到最後，尤其是前綫的醫護朋友，我都禁不住再三叮囑：「要安好，不要有事。」原來，當彼此下次見面不知是何時之際，我才發現，我們生命中與每一個人的相遇和相聚，都不是無限期的。疫情過後，我不會「報復式」地去實行我的願望，但我會為各人得來不易的安好，懷着非常感恩的心，感激再遇見。