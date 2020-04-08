二手風興起 疫境執屋也可生財？

各地興起二手風，本港近年也出現不少新穎、具特色的二手小店。港人平時消費過度，疫情下經濟不景，或值得在家中進行大掃除，並藉此賺一筆應急錢。

4成港人 丟棄僅穿1次衣服

本港網上二手衫寄賣店abreak93在3年前於網上起家，半年後已租得一個80平方呎舖位開實體店，收支平衡亦未受去年社會運動影響，創辦人Yen指本地二手衫市場還有空間。

本港近年亦出現不少具特色的實體中古（vintage）店，廣見於旺角工廈及樓上舖，網上亦有買賣平台，專供市民買賣各式各樣二手用品包括珠寶與電器（見表）。

此類二手平台得以興起，頗大程度是因港人消費無節制。地球之友指出，港人每年平均花7,000元買衫，當中4成人會丟棄只穿過一次的衣服，亦有2成人丟掉至少3件只穿過一次的衣服。電器浪費問題亦堪憂，環保署統計，本港每年產生多達7萬噸電子垃圾。

全球不少地方都有類似本港消費過度，再加上新冠肺炎下經濟不景，不但令人反思消費習慣，更令買賣二手物品成為一種賺應急錢的方式。據《Quartz》分析，中國內地民眾幫襯網上二手買賣平台「閒魚」成新趨勢，並可能隨經濟變差而持續2年，中央政府對疫情後出現「報復性購物」的期望或事與願違。

疫情令更多人在家自我隔離，打機成為不少人的消遣方式，目前大熱的任天堂Switch不但在本港賣斷市，在外國更是搶手貨。英國有媒體報道指，二手Switch在Amazon及eBay等網站售價約400英鎊，比原價高至少100英鎊。

美媒提15項 疫下賺外快建議

美國財經媒體《Kiplinger》日前亦提出15項在疫情下賺外快的建議，當中包括在家隔離順便大掃除變賣舊家具和家居擺設，例如在Chairish上以售價7成賣出陳年家具，亦建議人們賣出多餘又不值錢的首飾，並提供網上工具讓人計算其一般二手價。

另外，《CNBC》上月報道指，當地有夫婦最早只為賺外快而在eBay上賣二手物品，每年可賺3萬美元，因經營有方，去年年收入已達70萬美元，足以令他們辭去正職。更有二手買賣平台稱，人們消費過度之餘亦未必認清貨品真實價值，以低價售出較為新穎的舊衣，為平台帶來商機。

本港除了私人經營的二手平台與店舖，大型連鎖時裝店不少都會在回收舊衣時提供小筆錢財，市民不妨整理家中多餘物品，獲一筆應急錢之餘，反思個人消費習慣。

▲ 港人年均花7000元買衫，當中4成人會丟棄只穿過一次的衣服。（資料圖片）